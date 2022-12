31 Stücke zurück in Dresden

31 Stücke zurück in Dresden

31 Stücke zurück in Dresden 31 Stücke zurück in Dresden

Sächsische Ermittler haben laut eigener Angaben einen erheblichen Teil der wertvollen Kunstwerke sicherstellen können, die am 25. November 2019 beim spektakulären Einbruch in das Grünen Gewölbe in Dresden gestohlen wurden.