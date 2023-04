Leipzig: Umfrage zur Sicherheit in der Stadt – 6000 Einwohner bekommen ab Donnerstag Post

Leipzig. Der Kommunale Präventionsrat befragt erneut Leipzigerinnen und Leipziger zur Sicherheit in ihrer Stadt. Dazu erhalten ab Donnerstag 6000 Personen in der Messestadt per Post ein erstes Anschreiben mit den Zugangsdaten zur Online-Befragung, denn aus Umweltschutzgründen soll die Datenerhebung in erster Linie digital erfolgen, teilten am Mittwoch die kommunalen Dezernate Umwelt, Klima, Ordnung und Sport sowie Allgemeine Verwaltung gemeinsam mit.

Wer danach innerhalb von vier Wochen noch nicht geantwortet hat, erhält postalisch ein Erinnerungsschreiben mit Erhebungsunterlagen (Fragebogen, Anschreiben und Umschlag zur portofreien Rücksendung). Auf LVZ-Anfrage erklärte das Amt für Statistik und Wahlen, dass die Teilnahme an der Umfrage freiwillig ist. Das nochmalige Anschreiben diene lediglich der Erinnerung. Wer den Fragebogen online ausfüllt, kann an einem kleinen Gewinnspiel teilnehmen (Eintrittskarten für Leipziger Einrichtungen). Die Ergebnisse der Befragung werden 2024 vorliegen. Rückfragen zum Ablauf sind unter den Nummern 0341 123-2826 und -2827 möglich.

Schon fünf Mal wurde in den vergangenen Jahren gefragt

„Neben der Einschätzung der Kriminalitätsentwicklung, eigenen Präventionsmaßnahmen zur Verhinderung von Straftaten und dem persönlichen Sicherheitsempfinden sind für uns auch die Wahrnehmung von Ordnungsstörungen im Wohngebiet, die Nachbarschaftsbeziehungen und das Vertrauen in die Arbeit der Sicherheitsbehörden von Interesse“, erläuterte Ordnungsbürgermeister Heiko Rosenthal (Linke) die Schwerpunkte der Sicherheitsumfrage. „Wie wir aus früheren Umfragen wissen, ist die persönliche Kriminalitätsfurcht keine bloße Wiedergabe der Entwicklung der polizeilich erfassten Kriminalität.“

Ulrich Hörning, Bürgermeister und Beigeordneter für Allgemeine Verwaltung ergänzte: „Aus den kommunalen Bürgerumfragen wissen wir bereits, dass sich die Leipzigerinnen und Leipziger intensiv mit der Sicherheitslage in unserer Stadt beschäftigen. Mit der anstehenden Sicherheitsumfrage möchten wir uns intensiver damit befassen, was die Bürgerinnen und Bürger bewegt, um zielgerichtet und gemeinsam mit unseren Sicherheitspartnern aktiv zu werden.“

Thema Fahrraddiebstahl ist einer der Schwerpunkte der Umfrage

Die Umfrage „Sicherheit in Leipzig“ ist eine Wiederholungsbefragung, die es zuvor bereits in den Jahren 1995, 1999, 2007, 2011 und 2015 gab. Der Fragebogen wurde in Zusammenarbeit zwischen der Stadt Leipzig, der Polizeidirektion Leipzig und dem Institut für Soziologie der Universität Leipzig überarbeitet sowie mit den Akteuren des Präventionsnetzwerks des Kommunalen Präventionsrates Leipzig abgestimmt.

Erstmals werden die Befragten um eine Einschätzung des Demonstrationsgeschehens in Leipzig sowie der Videoüberwachung im öffentlichen Raum gebeten. Ferner wird dem Thema Fahrraddiebstahl besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Rechtsgrundlage der Befragungen ist die am 8. Juni 2015 vom Leipziger Stadtrat beschlossene Satzung über die kommunalen Erhebungen der Stadt Leipzig in der zuletzt am 9. Februar 2022 geänderten Fassung. Alle Angaben in den Fragebögen werden streng vertraulich nach den Bestimmungen des Sächsischen Datenschutzgesetzes und des Statistikgesetzes des Freistaates Sachsen behandelt.