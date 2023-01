Im Leipziger Osten wurde am Sonntagvormittag eine 80-Jährige von einem Unbekannten überfallen. Sie wurde dabei verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei sucht nach Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls.

80-Jährige bei Raubüberfall in Leipzig-Schönefeld verletzt

Leipzig. Raubüberfall im Leipziger Osten: Sonntagvormittag wurde eine 80-jährige Frau im Stadtteil Schönefeld-Ost von einem Unbekannten überfallen. Wie die Polizei mitteilte, entriss der Mann der 80-Jährigen in der Adenauerallee/ Ecke Torgauer Straße gegen 11.15 Uhr von hinten ihre über die Schulter getragene Handtasche.

Die Frau wehrte sich, fiel zu Boden und wurde dabei verletzt. Der Angreifer flüchtete mit ihrer Handtasche in Richtung Bästleinstraße. Später wurde die auf der Flucht weggeworfene Handtasche von einem Zeugen gefunden. Laut Polizei steht noch nicht fest, ob etwas daraus entwendet wurde. Die Seniorin wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei setzte am Tatort auch einen Fährtenspürhund ein.

Polizei bittet Bevölkerung um Mithilfe

Die Polizei sucht nun nach Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls. Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

– circa 20 bis 25 Jahre alt

– 1,70 bis 1,80 Meter groß

– schlanke Statur

– kurzer schwarzer Bart

– Erscheinungsbild als südländisch beschrieben

– Bekleidung: weiße oder graue Jacke mit Aufdruck, schwarze Hose, dunkle Mütze

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder dem Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei, Dimitroffstraße 1 in 04107 Leipzig, Tel. (0341) 966 4 6666 zu melden.

