83-Jähriger entfernt Unkraut mit Gasbrenner und steckt Gartenhütte in Brand

Leipzig. Ein 83-jähriger Mann hat am Mittwoch auf seinem Gartengrundstück in einer Wohnsiedlung in Leipzig-Thekla mit einem Gasbrenner Unkraut entfernt und damit einen Brand ausgelöst. Wie die Polizei mitteilte, fing während der Arbeiten am Nachmittag eine Gartenhütte Feuer.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Brand breitete sich demnach in der Teschstraße auf drei weitere Grundstücke aus. Auf dem Nachbargrundstück zerstörte das Feuer Hecken, Holzunterstände, Teile der Umzäunung und weitere Gegenstände.

Lesen Sie auch

Brand in Leipzig-Thekla verursacht 18.000 Euro Schaden

Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf Wohngebäude verhindern. Der insgesamt entstandene Sachschaden wurde zunächst auf 18.000 Euro geschätzt. Personen wurden nicht verletzt. Gegen den 83-Jährigen wird nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung ermittelt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Angesichts der aktuellen Hitze und Trockenheit warnte die Polizei, besonders achtsam mit offenem Feuer umzugehen. Gerade von Arbeitsgeräten und Werkzeugen, die mit offenem Feuer betrieben werden, gehe eine Gefahr aus.

LVZ