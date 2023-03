93-Jährige in Leipzig-Grünau angegriffen und beraubt

Eine Seniorin wurde am Donnerstagvormittag in Leipzig-Grünau beraubt. Die 93-Jährige stürzte dabei und wurde verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Polizei sucht nach Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls.

Leipzig. Seniorin in Leipzig-Grünau beraubt: Eine 93-Jährige wurde am Donnerstagvormittag in Grünau-Mitte Opfer eines Überfalls. Wie die Polizei mitteilte, war die Frau gegen 9.30 Uhr zu Fuß auf der Stuttgarter Allee unterwegs, als ein junger Mann sich ihr in Höhe der Hausnummer 12 näherte und versuchte, ihr die Handtasche zu entreißen.

Dabei stürzte die 93-Jährige, der Angreifer rannte daraufhin in Richtung Mannheimer Straße davon. Die Seniorin blieb verletzt am Boden liegen. Laut Polizei konnte der Unbekannte nach bisherigen Erkenntnissen keine Gegenstände der Seniorin erbeuten. Sie musste in ein Krankenhaus gebracht werden und wir stationär behandelt.

Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen eines versuchten Raubdeliktes aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls. Der unbekannte Angreifer wurde als junger Mann bezeichnet und konnte wie folgt beschrieben werden:

circa 1,60 bis 1,70 Meter groß

sportliche Statur

Bekleidung: dunkle Jacke, dunkle Hose

Gesucht werden Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder dem unbekannten Tatverdächtigen geben können. Dabei werden auch die Personen, welche der Geschädigten nach dem Sturz halfen, gebeten, sich bei der Kriminalpolizei, Dimitroffstraße 1 in 04107 Leipzig, Tel. (0341) 966 4 6666 zu melden.