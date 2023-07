﻿Leipzig: Ab Montag Gleisbau in der Landsberger Straße

Musikfestival

„Unreal Open Air“ in Leipzig: Tausende Fans des Techno-Rave lassen das „Völki“ beben

Das „Unreal Techno Open Air“ am Völkerschlachtdenkmal lockt am Samstag bis zu 10.000 Techno-Fans nach Leipzig. Bis in den Abend donnern die Sets international bekannter DJ’s durch den Osten der Stadt.