Richtfest am Ostplatz

Für das Ostforum an der Prager Straße in Leipzig hat die Adler Group Richtfest gefeiert. Das Ensemble aus drei Häusern, die über einer zweigeschossigen Tiefgarage entstanden, soll 2024 fertig werden.

Die wirtschaftlich angeschlagene Adler-Group gibt sich optimistisch zu einer Bummelbaustelle in Leipzig. Am früheren Technischen Rathaus in der Prager Straße ruhen seit vier Jahren die Arbeiten. Das soll sich ändern, sagt der Eigentümer. Immerhin: Direkt daneben feierte Adler gerade Richtfest für ein anderes Großprojekt.

