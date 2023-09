﻿AfD scheitert mit Klage gegen die Stadt Leipzig

Leipzig. Seit Monaten schon sind Sitze der AfD in drei Leipziger Stadtbezirksbeiräten verwaist. Die Ratsversammlung hatte im Februar die Personalvorschläge der Partei für die lokalen Bürgervertretungen Nordwest, Ost und Süd abgelehnt. Dagegen zog die AfD vor das Verwaltungsgericht. Jetzt wiesen die Leipziger Richter die Klagen gegen die Stadt zurück.

Worum geht es bei dem Streit?

Jeder der zehn Leipziger Stadtbezirke hat einen Stadtbezirksbeirat mit elf Mitgliedern. Sie kümmern sich um die Belange in ihren jeweiligen Stadtteilen. Egal, ob es um Bauprojekte, Verkehr, Sport-, Kultur- oder Freizeiteinrichtungen geht, vor Entscheidungen müssen die Stadträte immer zunächst den zuständigen Beirat anhören. Deren Mitglieder werden alle fünf Jahre nach der Kommunalwahl vom Stadtrat eingesetzt. Entsprechend ihrem Wahlergebnis haben die Parteien das Vorschlagsrecht für eine bestimmte Anzahl der Mitglieder.

In den Bürgervertretungen für Nordwest, Ost und Süd war unter anderem wegen Mandatsniederlegungen jeweils ein AfD-Sitz freigeworden. Die Nachbesetzung stand im Februar auf der Tagesordnung des Stadtrats. Doch dabei wurden alle drei Personalvorschläge mehrheitlich vom Rat abgelehnt. Die AfD sah sich in ihren demokratischen Mitwirkungsrechten beschnitten, rief das Verwaltungsgericht an und klagte gegen die Stadt. Ohne Erfolg.

Wie begründen die Richter ihre Entscheidung?

Grundsätzlich habe keine Partei einen Anspruch darauf, eine Stadtratsmehrheit für die von ihr benannten Kandidatinnen und Kandidaten für den Stadtbezirksbeirat zu bekommen, urteilten die Richter. Aber wesentlicher in den konkreten Fällen ist ein Punkt: „Für ein Nachrücke-Verfahren fehlt die rechtliche Grundlage“, erklärte Dirk Tolkmitt, Sprecher des Leipziger Verwaltungsgerichtes, gegenüber der LVZ. Die zum Zeitpunkt der Bildung der Stadtbezirksbeiräte im Jahr 2019 geltende sächsische Gemeindeordnung besage lediglich, der Stadtrat kann Beiratsmitglieder durch Abstimmung bestellen. Dass bei einem vorzeitigen Ausscheiden einzelner Personen auch Nachfolger eingesetzt werden, sei in der Gemeindeordnung im Gegensatz zu gewählten Mitgliedern eines Stadtrates hingegen nicht vorgesehen gewesen.

Erst 2022, so Tolkmitt, habe der Landesgesetzgeber verschiedene kommunalrechtliche Regelungen angepasst, unter anderem auch, dass Nachrücker für Stadtbezirksbeiräte bestellt werden können. Diese Regelung gelte aber nicht rückwirkend, sondern trete erst mit der nächsten Kommunalwahl 2024 in Kraft, so Tolkmitt.

Seit Jahren ist die Nachbesetzung frei gewordener Beiratsstellen allerdings gängige Praxis in Leipzig. Welche Folgen die Entscheidung des Verwaltungsgerichtes nun darauf hat, ist im Rathaus bislang ungewiss. Ein Sprecher der Stadtverwaltung sagte, man warte die Urteilsbegründung ab. Denn letztlich gehe es um die Frage: Darf der Stadtrat keine Nachrücker bestellen, oder muss er es nur nicht?

Wie geht die AfD mit der Niederlage um?

Roland Ulbrich, Leipziger Stadtrat und Landtagsabgeordneter der AfD, kündigte gegenüber der LVZ an, seine Partei werde Rechtsmittel gegen die Entscheidung des Gerichts einlegen. Außerdem, so der Rechtsanwalt, werde die AfD eine Änderung der Gemeindeordnung im Landtag beantragen. Danach sollen künftig Stadtbezirksbeiräte genauso wie Stadträte und Ortschaftsräte direkt gewählt werden.

Leipzig ist derzeit die einzige Stadt in Sachsen, in der die Ratsversammlung Mitglieder von Stadtbezirksbeiräten durch die Ratsversammlung ernennt. In Dresden werden sie aufgrund einer Änderung der Hauptsatzung schon seit 2019 von den Bewohnerinnen und Bewohnern der jeweiligen Stadtbezirke direkt gewählt.

LVZ