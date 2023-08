Leipzig. Die AfD setzt darauf, Menschen abzuholen, die unzufrieden sind. Groß ist die Enttäuschung gerade auf dem Wohnungsmarkt in Leipzig. Denn Wohnraum in der Stadt wird knapper und für immer mehr Menschen kaum noch erschwinglich. Im ersten Halbjahr verteuerten sich hier die Angebotsmieten um 11,1 Prozent – bundesweit war der Preisauftrieb nur in Berlin noch stärker.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mit Eigenheimbau die „Stadtflucht“ beenden

Gegen Wohnungsmangel und steigende Mieten helfe nur Bauen und ein gutes Investitionsklima, sagt AfD-Fraktionsgeschäftsführer und -Stadtrat Christian Kriegel, nicht aber, Investoren Steine in den Weg zu legen. Deshalb kämen Großwohnprojekte wie der Bayerische Bahnhof oder der Eutritzscher Freiladebahnhof seit Jahren nicht voran. Auch Milieuschutzsatzungen, die den Spielraum für Modernisierungen stark einschränken, schreckten Investoren ab. Die Stadt müsse vielmehr jede Chance nutzen, zu mehr Wohnraum zu kommen. So dürften auch die Aufstockung von Gebäuden kein Tabu mehr sein und der Eigenheimbau nicht länger behindert werden. Denn dadurch kehrten gerade Familien Leipzig den Rücken. „Wir müssen diese Stadtflucht beenden“, fordert Kriegel.

Quartiersgaragen in Wohngebieten

Nach seinen Worten fühlten sich Autofahrer als Verlierer der Verkehrspolitik im Rathaus. „Wir brauchen eine Wende von der Verkehrswende“, sagt er – keine weiteren Fahrspurreduzierungen zugunsten neuer Radwege, keinen weiteren Parkplatzabbau in Wohngebieten. Stattdessen müsse die Stadt den Bau von Quartiersgaragen und den Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs bis an die Stadtgrenzen vorantreiben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auch mit der Energiewende fremdelt die Partei. Sie will beispielsweise verhindern, dass in Leipzig Windkrafträder näher als einen Kilometer an Wohnhäuser herangebaut werden können und hat dazu gerade einen Antrag in den Stadtrat eingebracht. Noch in diesem Jahr soll die Verwaltung ein Sicherheitskonzept für die Asylunterkunft in der Kommandant-Prendel-Allee erstellen und damit „den berechtigten Sorgen“ der Anwohnerschaft Rechnung tragen. Überhaupt fordert die AfD den Oberbürgermeister auf, beim Land einen Aufnahmestopp für Flüchtlinge in Leipzig zu erwirken, da auch die Stadt immer mehr Menschen, die Schutz suchen, nur noch in provisorischen Zeltstädten unterbringen kann.

Lesen Sie auch

Diese Taktik des Kümmerers, der sich der Sorgen und Ängste des kleinen Mannes annimmt, zahlt sich für die AfD in der Kommunalpolitik offenbar aus. Im Landkreis Sonneberg (56.000 Einwohner) im Süden Thüringens gelang es der Partei, die vom Verfassungsschutz als rechtsextremer Verdachtsfall eingestuft wird, erstmals, eine Landratswahl zu gewinnen. In Raguhn-Jeßnitz, einer Gemeinde mit knapp 9000 Einwohnern in Sachsen-Anhalt, sitzt nun auch ein AfD-Bürgermeister in einem Rathaus. In den vergangenen Wochen diskutierten daher bundesweit die Parteien über ihren strategischen Umgang mit den Rechten.

Viertstärkste politische Kraft nach Grünen, Linken und CDU

Im Leipziger Stadtrat, dem die AfD seit zwei Wahlperioden angehört, konnte sie sich bislang zwar mit keinem einzigen ihrer Anträge durchsetzen. Für Fraktionsvize Marius Beyer dürfte sich das aber wohl spätestens dann ändern, wenn „wir die stärkste bürgerliche Kraft in Leipzig werden“, wenn die AfD nach FDP und SPD also auch noch die CDU überholt hat.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Von ihrem erstmaligen Einzug in den Stadtrat im Jahr 2014 bis zu ihrer Wiederwahl 2019 hat die AfD in Leipzig ihr Wahlergebnis mehr als verdoppelt. Sie sitzt inzwischen mit elf Stadträten im Kommunalparlament und ist damit viertstärkste politische Kraft hinter Grünen (15 Sitze), Linken (15) und CDU (13). Nach der 2019er-Wahl fragte sich daher mancher im Rathaus: Ist das erst der Anfang oder schon das Ende? Hat die Partei, deren Ursprung in der Eurokrise knapp zehn Jahre zuvor lag und die insbesondere aus der Flüchtlingskrise 2015 politisches Protestkapital zog, ihren Zenit erreicht – oder geht da noch mehr? Glaubt man den aktuellen Umfragen, dann würde jeder Dritte derzeit in Sachsen AfD wählen.

Kreisvorsitzender Siegbert Droese: Für die AfD „in Leipzig wachsen die Bäume nicht so hoch wie in Görlitz“. © Quelle: André Kempner

Doch Kreispartei- und Fraktionschef Siegbert Droese weiß auch: „In Leipzig wachsen die Bäume nicht so hoch wie in Görlitz.“ Anders als in der sächsischen Provinz weht der AfD in Sachsens größter Stadt ein starker rot-rot-grüner Wind entgegen.

AfD sieht Potenzial am Stadtrand und bei Nichtwählern

Wohl auch deshalb hat es die Partei auf den ländlichen, bislang von der CDU dominierten Stadtrand abgesehen (einzige Ausnahme: in Liebertwolkwitz lag die AfD schon 2019 vorn). In den 14 Ortsteilen leben heute mehr als 80.000 Menschen. Die Wahlbeteiligung dort ist traditionell hoch. In diesem „Speckgürtel“ sieht Droese „unsere Wähler“: Menschen, die es mit einem guten Job zu einem bisschen Wohlstand gebracht haben, die sich den Traum vom Eigenheim erfüllen konnten, bei denen mindestens ein Auto vorm Haus steht und der Hund im Vorgarten bellt. Gleichwohl: 40 Prozent der Leipzigerinnen und Leipziger waren 2019 gar nicht erst zur Wahl gegangen. Und hier wittert die AfD Protestpotenzial – gerade in sozialen Brennpunkten wie Grünau, Schönefeld oder Sellerhausen. Stadtteile, in denen viele Menschen in prekären Lagen sich abgehängt und von der Politik im Stich gelassen fühlen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Im November wird die AfD an zwei Wochenenden ihre Kandidatinnen und Kandidaten für die Kommunalwahl nominieren. Ihr Wahlprogramm will die Partei dann im Frühjahr 2024 beschließen.

LVZ