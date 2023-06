﻿So bereiten Kitas in Leipzig ihre Kinder auf den Schulweg vor

Leipzig. Am Besten geht es mit Spaß und Spiel: Hunderten Kindern wurden am Donnerstag auf dem Augustusplatz noch einmal die wichtigsten Grundlagen für den Straßenverkehr beigebracht. Seit rund 30 Jahren richtet die Messestadt-Verkehrswacht die „Aktion Sicherer Schulweg“ in Leipzig aus – unterstützt von vielen Partnern wie der Stadt Leipzig und der Polizeidirektion sowie unter anderem Feuerwehr, Arbeiter-Samariter-Bund, Leipziger Verkehrsbetriebe, ADAC, IKK-Krankenkasse, Tüv und Dekra.

„Wir wollen dafür sorgen, dass Euch nichts passiert, wenn Ihr zur Schule geht“, rief Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) den Kindern zu. Zahlreiche Gruppen aus verschiedenen Kitas hatten sich auf den Weg zum Augustusplatz gemacht.

Kati Selle und Tom Zickler von der Kita Lichtenbergweg. © Quelle: Dirk Knofe

So wie die Kita Lichtenbergweg des Deutschen Roten Kreuzes (DRK). Nachdem die praktische Verkehrserziehung während der Pandemie nicht ganz so stattfinden konnte wie vorgesehen, wolle man die Messestadt-Verkehrswacht nun wieder verstärkt in den Kindergarten holen, berichtete Erzieher Tom Zickler (37). Verkehrserziehung spiele aber natürlich auch sonst eine Rolle, sagte seine Kollegin Kati Selle (53). Vor allem bei Ausflügen im Rahmen der Vorschule erhielten die Kinder Praxis zum richtigen Verhalten im Straßenverkehr.

Erzieher Mathias Ulbrich von der Kita Franz mit Schulstarter Mikka (5). © Quelle: Dirk Knofe

Das ist auch der Weg, den die Kita Franz vom Deutsch-Französischen Bildungszentrum in der Tarostraße geht. „Man kann viel erklären, aber praktisch funktioniert es am Besten“, erklärte Erzieher Mathias Ulbrich. Deshalb geht er auch mit seinen Schützlingen ganz viel nach draußen – bei Spaziergängen und Ausflügen. Dabei sei vor allem die Vorbildfunktion von Erwachsenen wichtig, so der 45-Jährige.

Erzieherin Silvia Hesse von der Kita Musikus der Rahn-Gruppe. © Quelle: Dirk Knofe

In der Kita Musikus der Rahn-Gruppe kommen, je näher der Schulanfang rückt, auch Besuche der Polizei dazu, berichtete Erzieherin Silvia Hesse (55). Und außerdem wird immer mal wieder ein Parcours aufgebaut, den die künftigen Schulstarter mit eigenen kleinen Fahrzeugen durchlaufen und dabei die Verkehrsregeln beachten müssen.

Erzieherin Ani Franz, stellvertretende Leiterin der Fröbel-Kita Einsteinchen. © Quelle: Dirk Knofe

Die Einsteinchen-Kita hat das Thema das ganze Jahr über ganz oben auf der Agenda – unter anderem wegen der ziemlich zentralen Lage in der Brüderstraße. Jede Woche ist an einem Tag „Poldi-Zeit“ in der Einrichtung der Fröbel-Gruppe, erklärte die stellvertretende Leiterin Ani Franz. Das Maskottchen der Polizei Sachsen führt die Kleinen spielerisch ans Thema. „Die Kinder müssen lernen, üben und verstehen“, so die Erzieherin, „es funktioniert nur mit ganz viel Wiederholung.“ Bis sie kurz vor Schulbeginn den Fußgänger-Pass bekommen, sollen die Einsteinchen das Wesentliche verinnerlicht haben, berichtete die 49-Jährige. Die „Aktion Sicherer Schulweg“ ist dann Höhepunkt und Abschluss der Ausbildung.

Andreas Retsch, Vorsitzender der Messestadt-Verkehrswacht. © Quelle: Dirk Knofe

Andreas Retsch wünschte den Kindern auf dem Augustusplatz, „dass Ihr Euren Schulweg sicher und mit Freude geht“. Der Vorsitzende der Messestadt-Verkehrswacht zeigte sich zufrieden mit der Veranstaltung. Nur ein paar mehr Kinder hätte er sich gewünscht. Es seien alle Kitas eingeladen gewesen, aber nicht alle Einrichtungen konnten den Besuch möglich machen. Nach drei Jahren Pandemie-Pause muss sich das Event vielleicht auch ein Stück weit neu etablieren.

