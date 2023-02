﻿Autoventile gezielt manipuliert: Leipziger Familienvater schildert Zwischenfall auf A9

Leipzig. Es war das erste Mal, dass eine Aktion radikaler Klimaaktivisten in Leipzig beinahe zu einem schweren Unfall geführt hat: Familienvater Niko S. (42) geriet auf der Autobahn A9 in eine kritische Situation, weil Unbekannte auch bei seinem Auto an einem Reifen manipuliert hatten. Mindestens 54 Fahrzeuge griffen die Täter in der Nacht zum Montag im Leipziger Waldstraßenviertel an, ließen jeweils die Luft aus einem oder aus mehreren Reifen. „Das hätte auch ganz anders ausgehen können“, sagte der zweifache Vater am Tag danach, „da gehen einem schlimme Gedanken durch den Kopf.“

Um 7.50 Uhr sei er an jenem Morgen mit seinem Opel Grandland losgefahren, berichtete Niko S. Zunächst fuhr er eines seiner Kinder zur Kita, dann brach der Einkäufer von Baustoffen zu einer Dienstreise nach Berlin auf. „Im Stadtverkehr war das Fahrverhalten normal, es war nichts davon zu merken, dass etwas nicht stimmen könnte“, schilderte er. „Der Reifendrucksensor hat mal angeschlagen, ging dann aber wieder aus.“ Gegen 8.15 Uhr, als er auf der A9 am Rastplatz Kapellenberg mit etwa Tempo 150 auf der Überholspur fuhr, habe er plötzlich ein starkes Wummern wahrgenommen. Er musste gegenlenken, um das Auto unter Kontrolle zu halten, bremste relativ kontrolliert trotz des qualmenden, platten Hinterreifens ab und schaffte es unbeschadet bis zum Rastplatz.

Es drohte Reifenplatzer auf Autobahn

Niko S. ließ seinen Wagen dann zu einer Werkstatt abschleppen, musste seine Dienstreise abbrechen und alle geplanten Termine absagen. Ein Mechaniker wechselte beide hinteren Reifen und stellte bei der Reparatur ein ausgesprochen beunruhigendes Detail fest: Nach Einschätzung des Fachmannes hatten die Klimaaktivisten nicht einfach nur die Luft an einem der Reifen abgelassen, sondern das Ventil in perfider Form manipuliert.

„In der Werkstatt wurde festgestellt, dass man kleine Steinchen in das Ventil gesteckt und anschließend die Verschlusskappe wieder aufgeschraubt hatte“, so Niko S. „Dadurch verliert der Reifen nicht sofort sämtliche Luft, sondern erst nach und nach beim Losfahren. Wenn man das erst bei hohen Geschwindigkeiten mitbekommt, kann das sehr gefährlich werden.“ Zumal sein Reifen nach Angaben der Werkstatt wenig später sogar geplatzt wäre.

Nehmen radikale Klimaaktivisten also Gefahren für Leben und Gesundheit anderer billigend in Kauf und sorgen bewusst für ein unkalkulierbares Sicherheitsrisiko? Der betroffene Autofahrer glaubt nicht an gezielte Anschläge sondern vermutet, dass die Täter sich der Konsequenzen ihres Tuns vielleicht nicht so ganz bewusst sind. „Wenn ich mir andererseits vorstelle, dass einem so ein Reifenplatzer mit einem vollbesetzten Auto mit zwei kleinen Kindern hinten drin auf der Autobahn passiert, dann hat man wirklich ein Problem.“

Polizei will Autofahrer künftig wirksamer warnen

Um betroffene Autofahrer in Zukunft vor solchen Szenarien besser zu schützen, hat die Polizei jetzt sogar auffällige Warnhinweise entworfen, die an den Fahrzeugen angebracht werden, so Behördensprecherin Therese Leverenz auf LVZ-Anfrage.

Denn ein weiteres Problem beim aktuellen Fall im Waldstraßenviertel war, dass die Ermittler die gut zu erkennenden Bekennerschreiben an den Autos als Beweismittel sicherstellten. Stattdessen hinterließen sie kleine Visitenkarten der Polizeidirektion mit Angaben zu Vorgangsnummer und Ansprechpartner. „Das Kärtchen habe ich erst während der Fahrt bemerkt“, so Niko S., „aber dann ist sie weggeflogen.“

Weil die Polizei anhand der Bekennerschreiben an den Fahrzeugen von einem, wie es hieß, „klimapolitischen Hintergrund“ der Taten ausgeht, ermittelt der Staatsschutz. In den meisten Fällen geht es um Sachbeschädigung, angesichts es Beinahe-Unfalls auf der Autobahn aber auch um gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr.