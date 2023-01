﻿Bornaer Straße bis Mitte Februar nur eingeschränkt befahrbar

Die Delitzscher Straße in Leipzig-Eutritzsch ist am Montag stadteinwärts gesperrt. (Archivbild)

Leipzig. Welche neuen Baustellen kommen in den nächsten Tagen auf die Menschen in Leipzig zu? Hier finden Sie die wichtigsten aktuellen Einschränkungen.

Übersicht: Baustellen in Leipzig

Delitzscher Straße 17: Am Montag ist die Delitzscher Straße den gesamten Tag in Richtung Stadt gesperrt. Betroffen ist der Abschnitt zwischen Wilhelm-Sammet- und Erlenstraße. Eine Umleitung führt über Wittenberger Straße und Theresienstraße.

Bornaer Straße: Ab Montag kommt es in Leipzig-Liebertwolkwitz in der Bornaer Straße zwischen dem Fliederweg und Zur Alten Weintraube zu einer Gehwegsperrung. Es wird eine Ersatzgehbahn eingerichtet. Autofahrerinnen und Autofahrer müssen sich außerdem bis 17. Februar auf eine Fahrbahneinengung in Fahrtrichtung Markkleeberg/Wachau einstellen.

Muldentalstraße 20: Hier wird ab Montag ebenfalls gebaut. Der Gehweg wird gesperrt, eine Ersatzgehbahn eingerichtet. Für den Autoverkehr wird die Fahrbahn stadtauswärts verengt. Der Verkehr kann in beiden Richtungen an der Baustelle vorbeifahren. Die Bauarbeiten sollen bis 10. Februar 2023 beendet sein.

Engelsdorfer Straße 291: Ab Montag ist ein Abschnitt der Fahrbahn in der Engelsdorfer Straße durch eine Baustelle verengt. Der Verkehr kann jedoch in beiden Richtungen an der Baustelle vorbeifahren. Der Gehweg ist gesperrt, eine Ersatzgehbahn wird eingerichtet. Die Bauarbeiten sollen am 10. Februar 2023 abgeschlossen sein.

Stötteritzer Landstraße 42: Den gesamten Dienstag ist die Fahrbahn auf der Stötteritzer Landstraße wegen Bauarbeiten an einer Trinkwasserleitung in Richtung stadteinwärts verengt. Der Verkehr wird in beiden Richtungen mit Gelbmarkierung an der Baustelle vorbeigeführt.

Weitere Informationen: www.leipzig.de/verkehrsinformationssystem