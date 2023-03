﻿Aldi-Filiale in Plagwitzer Nonnenstraße nach Umbau mit neuem Angebot

Der Umbau dauerte mehrere Wochen. Seit Donnerstagmorgen wissen die Kundinnen und Kunden der Aldi-Filiale in der Plagwitzer Nonnenstraße, was da so lange gedauert hat. Die ersten Veränderungen beim Sortiment bemerkt man gleich am Eingang.

Der Aldi-Markt in der Nonnenstraße in Leipzig wurde nicht nur innen umfangreich modernisiert – auch der Außenbereich wurde erneuert und es wurde angebaut.

Leipzig. Darauf haben die Anwohnerinnen und Anwohner in Plagwitz länger gewartet. Als vor einigen Wochen in der Aldi-Filiale in der Nonnenstraße das Sortiment immer überschaubarer wurde, deutete der Ausverkauf schon an, dass sich dort etwas tun würde. Nach wochenlanger Schließung ist der Markt seit Donnerstag nun wieder geöffnet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Anwohner erleichtert über nun wieder kürzere EInkaufswege

„Das wurde auch Zeit“, lacht Annemarie Gerner als sie am frühen Morgen aus dem Markt kommt. „Ich wohne in der Straße und man gewöhnt sich ja schnell an kurze Wege vor allem in meinem Alter. Die Wochen, in denen der Supermarkt geschlossen war, habe ich mir dreimal überlegt, ob ich den weiteren Weg zur nächsten Einkaufsgelegenheit gehe“, erzählt die 78-Jährige. Wie Gerner ist es vielen Nachbarn gegangen, die im Einzugsgebiet der Aldi-Filiale wohnen. Der schnelle Feierabendeinkauf musste in den vergangenen Wochen anders organisiert werden.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In dieser Zeit jedenfalls setzte Aldi-Nord seine bundesweite Modernisierungsstrategie auch in Plagwitz um. Das Team um Filialleiter Benny Ulbricht, das schon in den vergangenen Tagen die neuen Regale einräumte, kann die Kundinnen und Kunden nun in einem komplett modernisierten Kaufhaus bedienen.

Die Obst- und Gemüseabteilung im neuen Aldi Markt in der Nonnenstraße ist wesentlich größer geworden. © Quelle: Andre Kempner

Das Geschäft wurde umgebaut und vor allem – vergrößert. Dafür wurde auch ein Teil des Parkhauses geopfert, in dem der Supermarkt integriert ist. Das neue Filialkonzept mit dem Namen „Store Layout 2.0 DE“ soll bis Ende 2023 in allen Aldi-Nord-Filialen realisiert sein, kündigte der Konzern an. Der Discounter hat das Obst- und Gemüseregal an den Eingang verlagert – Gemüse- und Obst-Angebot sind eindeutig umfangreicher als zuvor. Es stehen mehr Kühlschränke für Frischwaren zur Verfügung – ansonsten fühlt man sich beim Sortiment-Angebot „zu Hause“ – die Waren liegen jetzt nur woanders und man muss bei den ersten Einkäufen in der Filiale vielleicht etwas länger suchen.

Aldi-Nord reagiert mit Umbau auf verändertes Kaufverhalten

Filial-Umbauten wie in Plagwitz sind in anderen Aldi-Nord-Filialen bereits umgesetzt worden. Der Grund: ein verändertes Kaufverhalten. Aldi-Nord-Sprecherin Serra Schlesinger teilte mit: „Wir merken, dass unsere Kundinnen und Kunden bei Lebensmitteln immer mehr auf Frische sowie auf Eigenmarken achten und ihren Einkauf inzwischen ausgehend von den Frische-Artikeln planen.“