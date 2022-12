Vielfalt der Leipziger Weihnachtsmärkte: Die Alternativen im Überblick

Es muss ja nicht immer nur der Adventstandard in der City sein: Auch an vielen anderen Stellen in Leipzig und im Umland eröffnen in den kommenden Wochen Weihnachts- und Adventsmärkte. Wir bieten einen Überblick.

Karte mit alternativen Weihnachtsmärkten in Leipzig in diesem Jahr.

Leipzig. Auf dem Leipziger Weihnachtsmarkt werden wieder Glühweintassen gefüllt, doch nicht nur in der Innenstadt sind in den kommenden Wochen saisonal typische Köstlichkeiten und Handwerkskunst zu erleben. In Leipzig und Umgebung gibt es zahlreiche Alternativen zum zentralen Weihnachtsmarkt. Wir haben ein paar der stimmungsvollen Veranstaltungen zusammengetragen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Weihnachten am Kreuz, in der Feinkost und Wassermühle

Leipzigs kulturelle Vielfalt ist unter anderem eng mit dem Stadtteil Connewitz verbunden. Seit Jahrzehnten bietet der Weihnachtsmarkt am Kreuz auch einen etwas anderen, aber dennoch festlichen Blick auf die Vorweihnachtszeit. In den drei Hallen der Kulturfabrik Werk II werden vom 9. bis 18. Dezember inzwischen schon zum 16. Mal Stände mit Genüssen und Erwerbbarem in stimmungsvollem Licht vorweihnachtliche Gemütslagen bedienen.

Weihnachten am Kreuz im Werk II in Leipzig. © Quelle: André Kempner

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Etwas weiter nördlich an der Karl-Liebknecht-Straße liegt das Gelände der Feinkost Genossenschaft. Auf dem markanten Innenhof in der Südvorstadt werden an allen vier Adventswochenenden (26./27.11. sowie 3./4.12., 10./11.12. und 17./18.12.) rund 30 Stände mit Geschenken, Handwerkskunst, heißen Getränken, Herzhaftem und Süßigkeiten aufgebaut.

Im äußersten Süden Leipzigs, an der Wassermühle im Stadtteil Dölitz-Dösen, soll ein Posaunen-Chor am ersten Adventssonntag den allerdings nur eintägigen Markt eröffnen, auf dem traditionell ein großer Stollen der Bäckerei Kleinert angeschnitten wird. Weiter östlich liegt das Stiftsgut Liebertwolkwitz, auf dem am 10. und 11. Dezember ein "Hof-Advent" samt kleinem Weihnachtsmarkt gefeiert wird.

Weihnachtliche Vielfalt auch im Leipziger Westen

Im Leipziger Westen sorgte ein historisch angehauchter Weihnachtsmarkt am Felsenkeller (Karl-Heine-Straße) bereits vor Corona für vorweihnachtliche Akzente. Nach der Zwangspause sollen die Marktbuden vom 24. November bis zum 23. Dezember erneut kleine und große Besucher auf die funkelnde Jahreszeit einstimmen können.

In der Villa Hasenholz im Stadtteil Leutzsch (Gustav-Esche-Straße 1) wird am 10. und 11. Dezember das traditionelle Weihnachts-Brimborium mit Gemütlichkeit, Ständen, Speisen und Getränken gefeiert. Am Kunsthandwerksgeschäft Palmendieb in Lindenau (Georg-Schwarz-Straße) werden am 3. Dezember ebenfalls mehrere vorweihnachtliche Stände zu finden sein. Im Gasthaus an der Lauer (Lauerscher Weg 68) stehen vom 24. November bis 23. Dezember ebenfalls ein paar Buden auf der "Winterterasse", die jeweils von Donnerstag bis Sonntag festliches Ambiente verbreiten sollen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nicht zuletzt hat auch Leipzigs bekannteste Trabantenstadt in diesem Jahr einen eigenen Weihnachtsmarkt zu bieten: Beim "Grünauer Adventsleuchten" werden am 2. Dezember entlang der Stuttgarter Allee mehrere Stände nicht nur Glühwein und Leckereien bieten, sondern in der "Völle" auch eine Ausstellung zu erzgebirgischer Schnitzkunst aufwarten.

Historischer Weihnachtsmarkt am Felsenkeller in Leipzig. © Quelle: André Kempner

Vom Gohliser Ginkgobaum zum Hunde-Weihnachtsmarkt

Im Norden der Messestadt sollten sich Interessierte beispielsweise den "Advent unterm Ginkgobaum" merken. Vor dem Gohliser Budde-Haus (Lützowstraße) werden dazu vom 9. bis 11. Dezember kleine Stände, Speis und Trank, Weihnachtsbasteleien und viel Kultur geboten. Zuvor wird im Kunsttanker Atelierhaus (Lindenthaler Str. 61-65) am 26. November ein "Weihnartsmarkt" aufgebaut, bei dem es neben Kunst, Handwerk, Musik, Theater und auch einen Blick in die geöffneten Ateliers gibt.

"Schrill, bunt und laut" wird es derweil beim "Winterwonderland in Wahren". Auf dem Gelände der Pittlerwerke (Pittlerstraße) werden vom 3. bis zum 18. Dezember Design, Handwerk, Zimtschnecken, "sexy Socken, nachhaltige Sextoys und trippy Tattoos" feilgeboten. Dazu lädt eine Discokugel zum beschwingten Gleiten über eine Eisbahn ein.

Im Leipziger Osten geht es dagegen eher traditionell zu, verwandelt sich das Areal rings um das Schloss Schönefeld (Zeumerstraße) am ersten Adventssonntag (27.11.) in einen stimmungsvollen Markt mit 30 Buden, an denen – wie es heißt – handgefertigte, regionale und fair gehandelte Produkte zu erwerben sein werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In anderen Metropolen gehören saisonale Märkte speziell für Hunde (und Besitzer) schon länger zum Trend. Nun soll erstmals auch in Leipzig der 1. Weihnachtsmarkt für Hunde stattfinden. Laut einer Facebook-Gruppe ist dafür am 4. Dezember der Festplatz am Cottaweg gebucht worden.

Weitere Märkte in Nordsachsen und Leipziger Land

Abgesehen von den sehr diversen Weihnachtsmärkten in Leipzig bieten auch viele der kleineren Kommunen rings herum Möglichkeiten zum festlichen Flanieren. Am Kees'schen Park wird zum Beispiel an allen Adventssonntagen wohl nicht nur der Weihnachtsmann die Köstlichkeiten und kleinen Geschenke an den Ständen finden.

Im benachbarten Markranstädt wird es am 3. und 4. Dezember ebenfalls festlich. Zwischen Bürgerrathaus und Laurentiuskirche (Markt) werden Marktstände aufgebaut, soll es auch ein stimmungsvolles Adventsprogramm auf der Bühne geben.

Laden Sie sich jetzt hier kostenfrei unsere neue LVZ-App herunter:

- Für iOS

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

- Für Android