In Altlindenau wurden in einem Büro Geräte entwendet und Inventar zerstört. Die Polizei spricht von besonders schwerem Diebstahl.

Unbekannte haben in Altlindenau Fenster von Büroräumen aufgehebelt.

Altlindenau: Diebe brechen in Büroräume ein und stehlen elektronische Geräte

Leipzig. In der Gemeindeamtsstraße im Leipziger Stadtteil Altlindenau sind Unbekannte in mehrere Büroräume eingebrochen. Dabei wurden Inventar zerstört und elektronische Geräte im Wert eines mittleren dreistelligen Betrages geklaut, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der Schaden konnte noch nicht beziffert werden.

Die Tat ereignete sich im Zeitraum zwischen Montag, 20. Februar, um 15.30 Uhr, und Dienstag, 21. Februar, um 8.30 Uhr.

Die Täter hebelten ein Fenster auf und verschafften sich dadurch Zutritt zu den Räumen. Dort durchwühlten sie den Innenbereich. Die Polizei ermittelt nun wegen eines besonders schweren Fall des Diebstahls.