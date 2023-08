Nach Vergewaltigung im Leipziger Westen: 22-jähriger Sexualstraftäter hinter Gittern

Leipzig. Die Polizei hat einen 22-Jährigen wegen sexueller Gewaltausübung festgenommen und inhaftiert. Wie die Behörde am Donnerstag mitteilte, habe der Mann im Leipziger Westen eine 58-Jährige vergewaltigt. Der Vorfall selbst und die Festnahme sollen sich bereits am Freitag, 18. August, ereignet haben.

Wie es weiter heißt, habe die Frau in der Nacht gegen 2 Uhr an der Haltestelle Angerbrücke im Leipziger Stadtteil Altlindenau auf eine Straßenbahn gewartet. Dort sei sie von dem 22-Jährigen unvermittelt angegriffen worden. Obwohl die Frau sich gewehrt habe, konnte der Tatverdächtige sie überwältigen und sich auf einer angrenzenden Grünfläche „unter Gewalteinwirkung“ an ihr vergehen.

Ein Zeuge habe den sexuellen Übergriff allerdings bemerkt und die Polizei alarmiert. Diese konnte den Tatverdächtigen noch im Bereich der Haltestelle festnehmen. Nachdem die Kriminalpolizei vor Ort Spuren der Tat gesichert hatte, wurde gegen den 22-Jährigen noch am selben Tag Haftbefehl erlassen. Der Täter ist in inzwischen in der Justizvollzugsanstalt.

Die Ermittlungen des zuständigen Fachkommissariats wegen Vergewaltigung und Körperverletzung dauern weiter an.

Erst Ende Juni war ein 22-Jähriger in Hamburg festgenommen worden, der ebenfalls im Leipziger Westen eine Frau vergewaltigt habe. Es handelt sich nicht um dieselbe Person.

