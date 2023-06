﻿„Der 17. Juni ist dem Werteverlust zum Opfer gefallen“ – ein Leipziger Zeitzeuge im Gespräch mit seinem Enkel

Leipzig/Wesseling/Nürnberg. „An dem Tag haben wir, das Volk, innerhalb weniger Stunden gemerkt, was für eine Macht wir haben. Und dann kamen die Panzer und diese Macht ist wieder der Ohnmacht gewichen.“ Am 17. Juni 1953, am Tag des Arbeiteraufstands, der zum Volksaufstand wurde, war Manfred Romboy 16 Jahre alt. Der Leipziger Teenager wird von dem Menschenzug aus dem Haus gelockt, der vielerorts in der DDR, zwischenzeitlich unaufhaltsam, durch die Straßen strömt. Eingefordert werden freie Wahlen, die Freilassung politischer Häftlinge und die Wiedervereinigung. „Der Spitzbart muss weg“ sollen die Menschen skandiert haben und damit den Rücktritt der Regierung eingefordert haben.

Die Erinnerung an den 17. Juni verblasst

Mit seiner historischen Bedeutung für die Zivilgesellschaft, als Warnung für das, was in der DDR nach ’53 noch kommen würde und nicht zuletzt mit seinen Ausmaßen von geschätzt einer Million Menschen auf der Straße und über 50 Toten – gehört der 17. Juni in die Reihe großer, historischer, ambivalenter Tage der kollektiven deutschen Erinnerung. Und trotzdem verblasst er zunehmend im geeinten Deutschland. Ein exemplarisches Gespräch mit einem Zeitzeugen und seinem Enkel zeigt, wo das Erinnern im Moment stattfindet: in der Familie. Es zeigt auch, warum es stattdessen in die Öffentlichkeit gehört.

Die Proteste, der Streik, der Aufstand haben sich über mehrere Tage aufgebaut. Ausgelöst werden sie von einer Normerhöhung: Es sollte für den gleichen, geringen Lohn 10 Prozent mehr in der DDR gearbeitet werden. Bei der damaligen Unzufriedenheit „genügte ein Funke“, wie Manfred Romboy sich erinnert.

Beim Gespräch ist Manfred Romboy am Telefon in Wesseling bei Köln, in seinem Zuhause im Westen, in den er 1960 floh. Aus dem Hintergrund sind immer wieder Kinderstimmen und Gelächter zu hören. Romboy ist konzentriert und lässt sich mit mir auf eine Zeitreise ein, die ihn im Laufe des Gesprächs mit sich zu ziehen scheint. Am anderen Ende der Leitung, von der Redaktion am Peterssteinweg, könnte man bei einer echten Zeitreise, 70 Jahre zurück, die Panzer von der Karl-Liebknecht-Straße her anrollen sehen.

Alexander und Manfred Romboy bei ihrer Reise durch die USA 2023. Alexander fällt es schwer, ein Foto zu finden, auf dem sie beide zu sehen sind, denn „bei den meisten steht Opa selbst hinter der Kamera“. © Quelle: Alexander Romboy

Romboy filmt: Adenauer, Brandt, Elisabeth II. und den 17. Juni 1953

Manfred Romboy ist Zeitzeuge: des 17. Juni 1953 und vieler anderer großer Momente des 20. Jahrhunderts. Sein Jahrgang 1936 prädestiniert ihn das bewegte Jahrhundert zu erleben, das vor ihm liegt. Besonders aber sein Beruf bringt ihn sein ganzes Leben immer wieder an spannende Zeitschauplätze: Denn Romboy war Kameramann. Erst bei der DEFA, dann nach seiner Flucht beim WDR, steht er unter anderem für die Tagesschau hinter seiner Kamera. Vor der Kamera: Adenauer, de Gaulle, Brandt, Schmidt, Kohl und die Queen. In der Gesellschaft scheint der 17. Juni, den Romboy auch mit einer seiner ersten Kameras einfing, zu schrumpfen.

Alexander Romboy, sein Enkel ist beim Telefonat in Nürnberg. Mit nur 23 Jahren hat er schon seinen Master in der Tasche, worauf sein Opa sehr stolz ist. Alexander beschreibt sich und seinen Freundeskreis als unpolitisch. Im Moment gibt es nichts, wofür er auf die Straße geht. Als das Gespräch sich dem 17. Juni zuwendet, sagt er: „Ich weiß nicht mehr, ob das in der Schule mal Thema war. Ich glaube nicht, dass irgendwer in meinem Umfeld mit dem Datum was anfangen kann. Wenn mein Opa nicht wäre, dann wüsste ich darüber wahrscheinlich gar nichts.“ Dementsprechend ist das, was Alexander über den Volksaufstand weiß, vollkommen von der Perspektive eines der „Abenteuer“ seines Opas geprägt. Die Geschichte reiht sich ein, als eine von vielen Erzählungen seines Großvaters. Diese bekommt er nur noch bruchstückhaft zusammen.

Romboy Senior aber erinnert sich genau und erzählt anfangs fast schon routiniert. Er ist eben ein geübter Geschichtenerzähler: Er denkt schon als 16-Jähriger durch seine Kamera und geht mit ihr auf die Straße. Er macht Aufnahmen von den Menschenmassen und lässt sich mitreißen. „Die Stimmung war unglaublich befreiend, es war Volksfeststimmung!“ Romboy betont immer wieder das erhebende Gefühl innerhalb der Menge, sich in so kurzer Zeit, der eigenen Macht im Staat bewusst geworden zu sein. Das SED-System wackelte gewaltig zwischen 9 und 15 Uhr am 17. Juni 1953.

Volksfest mit Lynchjustiz?

Mit zu diesem Volksfest gehören allerdings auch Lynchjustiz, brennende SED-Symbole, bespuckte und verprügelte vermeintliche Volkspolizisten – am Ende des Tages sind im ganzen Land zwar über 30 Demonstrierende tot, mehr werden später hingerichtet, aber auch fünf Angehörige des DDR-Sicherheitsapparats lassen ihr Leben. Das gehört nicht zur vordergründigen Erinnerung des 86-Jährigen. Als in Leipzig gegen 15 Uhr die sowjetischen Panzer rollen, ist das selbstermächtigte Volk aller Hoffnung auf die baldige Wiedervereinigung beraubt. „Da ist der Eiserne Vorhang laut und deutlich gefallen“, beschreibt der Zeitzeuge die Stimmung.

Die ungekannte Verhaftungswelle, die in der DDR folgt – in weniger als drei Wochen 10.000 Menschen - erreicht auch Manfred Romboy. Ironischerweise wird der Foto-Chronist selbst von der Stasi auf einem Foto erkannt. Diesen Teil der Geschichte kennt sein Enkel Alexander. Sein Opa wird verhört, durchsucht, seine Kamera wird ihm abgenommen. Aber er kommt glimpflich davon und darf wieder gehen (siehe Akte).

Manfred Romboys Akte mit dem Eintrag zu seiner Verhaftung in Folge des 17. Juni. © Quelle: Privatarchiv Manfred Romboy

Was in den Wochen und Monaten darauf folgt, beschreibt der Großvater als „ein Arrangieren“. „Nach dem Tag war uns klar: Die werden bleiben und wir müssen mitspielen“, hier klingt Romboy hoffnungslos. Durch den Aufstand in Ungarn 1957 durchleben viele DDR-Bürgerinnen und -Bürger den 17. Juni noch einmal. Als der Aufstand noch blutiger niedergeschlagen wird, ist für ihn klar: Ich muss raus.

Der Kampf um die Bedeutungshoheit beginnt

In der BRD, in der Manfred Romboy bis heute lebt, ist der 17. Juni bis zur Wiedervereinigung ein gesetzlicher Feiertag: „Der Tag der Deutschen Einheit“. Das Ringen um die Bedeutungshoheit der beiden Deutschlands über den Tag erlebt Romboy mit, es ärgert ihn. „Im Westen hat man den Tag benutzt, als Beweis für das bessere System.“ Im Osten wird an den 17. Juni nicht erinnert, denn laut SED gehen die Ereignisse auf einen aus dem Westen orchestrierten faschistischen Putsch zurück. Romboy Senior erlebt im Westen auch mit, wie der Tag über die Dekaden an Bedeutung verliert, ein unpolitischer sommerlicher Ausflugstag für viele wird. Aber nicht für den Zeitzeugen.

„Für mich hat der Tag nie an Bedeutung verloren. Mit heißem Herzen habe ich ihn jedes Jahr wiedererlebt“, sagt der 86-Jährige heute. Dass Alexanders Generation nicht viel mit dem Tag anfangen kann, findet er verständlich. „So ist das eben mit der Zeit. Da fällt alles irgendwann einem Werteverlust zum Opfer.“

Mit heutigen Protesten, zum Beispiel den „Klimaklebern“, wie er sie nennt, kann Manfred Romboy überhaupt nichts anfangen. Nie habe eine Generation so viele Möglichkeiten gehabt, wie die seines Enkels, sagt er fast schon zornig. An den menschgemachten Klimawandel glaubt er nicht.

Und der 17. Juni heute?

Was bleibt von diesem Gespräch mit den zwei Generationen - mit dem Großvater, der sich zurückversetzen kann in die Perspektive seines 16-jährigen Ichs und seinem Enkel, der außer dieser Perspektive keine andere kennt? Eine Erkenntnis: Die Erinnerungsarbeit an den 17. Juni 1953, an den Volksaufstand, kann nicht innerhalb der Familie geleistet werden. Er muss an die frische Luft, in die Öffentlichkeit.

Zum einen funktioniert der Transfer über die Familiengeschichte hindurch anscheinend nicht mal in Familien mit direktem historischen Bezug – es ist ihnen nicht zu verdenken. Zum anderen braucht es ein multiperspektivisches Erinnern. Die Arbeit zu kontextualisieren kann nicht von alternden Zeitzeugen gemacht werden. Stattdessen braucht es eine zeitgemäße Aufarbeitung innerhalb einer Geschichte von Protest und Revolution – gemeinsam mit den Zeitzeuginnen und -zeugen, versteht sich.

Durch Anstrengungen von Kunst, Kultur, Zivilgesellschaft und dem einen deutschen Staat kann der 17. Juni vielleicht vor dem Schicksal des Werteverlusts bewahrt werden. Dabei würde helfen, was auch Manfred Romboy sich wünscht: Dem Streben der Deutschen des 20. Jahrhunderts, zusammenzugehören, am 17. Juni zu gedenken.

