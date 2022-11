﻿Leipzig: Am früheren Karstadt fallen jetzt die Baugerüste

Die historische Fassade an der Petersstraße soll im Advent die City wieder schmücken. Türen öffnen sich im zweite Halbjahr 2023.

Leipzig. Am früheren Leipziger Karstadt-Warenhaus soll im November das Baugerüst an der Petersstraße fallen. „Dann kommt die neu überarbeitete, frisch gereinigte und ohnehin beeindruckende denkmalgeschützte Fassade wieder zum Vorschein“, erklärte Nevena Adam, Geschäftsführerin der ec Advisors GmbH, gegenüber der LVZ. „So erstrahlt das Gebäude pünktlich zur Weihnachtszeit erneut in seiner vollen Schönheit.“ Im Advent werde auch eine passende Dekoration an der Fassade zu sehen sein.

Der 2021 gestartete Umbau des historischen Warenhauses komme gut voran und laufe planmäßig, sagte Adam. In den Obergeschossen habe die Verwandlung zu modernen Arbeitswelten auf insgesamt 21.000 Quadratmetern begonnen. „Auf vier Etagen – also ab dem ersten Obergeschoss – werden hochwertige Büroflächen mit viel Tageslicht entstehen. Für alle Büroetagen gibt es bereits Mietinteressenten, mit denen wir im engen Austausch stehen.“