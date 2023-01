﻿Leipzig am schwersten von der Grippewelle betroffen

Leipzig. Die Grippewelle hält Sachsen weiterhin fest im Griff. Seit Beginn der Saison sind ihr nunmehr 66 Menschen zum Opfer gefallen. Das geht aus dem aktuellen Bericht der Landesuntersuchungsanstalt (LUA) für die erste Januarwoche hervor. Er verzeichnet seit Oktober mehr als 28.000 Fälle im Freistaat. Die meisten davon – über 5000 – in Leipzig.

Zwar sei die Anzahl der Nachweise im Vergleich zur Vorwoche um ein Drittel gesunken, allerdings müsse wegen der erst kürzlich zu Ende gegangenen Ferien- und Urlaubszeit von einer eingeschränkten Aussagekraft ausgegangen werden, so die LUA. Der kurzfristige Rückgang der Arztbesuche über die Feiertage hinweg dürfe nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Welle der Influenza angehalten habe, warnt auch das Robert Koch-Institut (RKI). „Influenzaviren verursachen weiterhin den Hauptanteil der akuten Atemwegserkrankungen.“

Köpping fordert noch zu Grippeschutzimpfung auf

Von den 66 Grippeopfern in Sachsen waren lediglich zwei aktuell gegen Influenza geimpft. Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) warnt deshalb: „Leider sind auch die Impfquoten für Influenza in Sachsen mit weniger als 30 Prozent besorgniserregend niedrig.“ Sowohl die Durchimmunisierungsrate als auch die verabreichte Anzahl an Influenza-Impfdosen seien auf den niedrigsten Wert der vergangenen zehn Jahre gefallen. „Deshalb gilt in der diesjährigen Grippe-Saison umso mehr: Schützen Sie sich durch eine Influenza-Schutzimpfung!“, so die Ministerin. Influenza sei keine harmlose Erkrankung, die Impfung dagegen sicher, sehr gut verträglich und auch jetzt im Januar noch sinnvoll.

Das sieht die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Sachsen genauso. „Als niedergelassener Hausarzt erlebe ich immer wieder in meiner Praxis, wie wichtig die Grippeschutzimpfung insbesondere für ältere Menschen und Menschen mit Grunderkrankungen ist, denn diese Gruppen haben ein hohes Risiko für schwere Krankheitsverläufe“, schildert KV-Vorstandschef Klaus Heckemann die Erfahrungen aus seiner Dresdner Praxis. Tatsächlich waren die bisherigen Grippetoten in Sachsen zwischen 55 und 97 Jahren alt.

Nicht mal ein Viertel lässt sich impfen

Dennoch nimmt die (Grippe-)Impfmüdigkeit in Sachsen weiter zu. Laut Techniker Krankenkasse (TK) ließen sich in der vergangenen Saison nur 24 Prozent der Bevölkerung gegen Grippe impfen (Thüringen: 26 Prozent). Im Jahr davor lag die sächsische Quote noch bei 28 Prozent. Dabei ist die Impfmüdigkeit im Osten noch geringer ausgeprägt als im Westen. Bayern als Schlusslicht hat eine Impfquote von lediglich 11 Prozent. Der Bundesdurchschnitt beträgt 17 Prozent.

Die (Grippe-)Impfmüdigkeit nimmt in Sachsen weiter zu. © Quelle: César Ortiz/ dpa

Kritik kommt vom Grippe-Impfstoffhersteller GlaxoSmithKline (GSK) Biologicals in Dresden. Geschäftsführerin Jaqueline Schönfelder sagt: „Unser Gesundheitssystem setzt zu wenig auf Prävention, der Fokus liegt auf der Therapie.“ Es dauere teilweise auch sehr lange, bis innovative Impfstoffe in der Versorgung der Bevölkerung ankämen. Diese Hürde koste die Solidargemeinschaft auf lange Sicht viel Geld. Es bedürfe daher niedrigschwelliger Impfangebote. Impfungen in Apotheken beispielsweise seien ein erster wichtiger Schritt, so die Pharmazeutin.

Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt die Influenza-Impfung für alle Personen ab 60 Jahre, für Schwangere, für Bewohner von Alters- oder Pflegeheimen, für Personen mit erhöhter gesundheitlicher Gefährdung durch ein Grundleiden und auch für Menschen, die als mögliche Infektionsquelle im selben Haushalt Lebende oder von ihnen betreute Risikopersonen gefährden können. Das betrifft beispielsweise Pflegekräfte und medizinisches Personal.

Von Roland Herold und Andreas Dunte