﻿Sachsens Innenminister zum „Tag X“: Brauchen sehr viele Kräfte, um die Lage zu beherrschen

Leipzig. Mit Blick auf die geplanten Proteste nach der erwarteten Verurteilung von Lina E. in der kommenden Woche in Leipzig warnt Sachsens Innenminister Armin Schuster (CDU) vor hoher Gewaltbereitschaft und einer außergewöhnlichen Situation für die Stadt. „Die Gesellschaft in Leipzig sollte wissen, dass das, was wir an Versammlungen in Leipzig üblicherweise gewohnt sind, nichts mit dem zu tun hat, was jetzt angekündigt und mobilisiert wird“, so der Unionspolitiker am Freitag bei einem gemeinsamen Termin mit Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) an der tschechischen Grenze.

Vielmehr werde für den selbsternannten „Tag X“ am 3. Juni mit einer Anreise von „sehr gewaltbereiten Aktivisten und Extremisten“ für die geplante Demonstration und mit einem Protestszenario gerechnet, das die Stadt sonst nicht kenne. „Ich glaube sogar, dass sich die üblichen Gruppierungen, die in Leipzig normalerweise demonstrieren, vielleicht sogar fernhalten werden. Ich würde es sogar empfehlen“, so Schuster weiter.

Polizisten aus ganz Deutschland am „Tag X“ in Leipzig

Er geht von einer insgesamt sehr schwierigen Lage für die sächsische Polizei aus. „Wir werden sehr viel Kräfte aus Deutschland brauchen, um die Lage zu beherrschen“, so Schuster in Richtung von Nancy Faeser. „Und wir bekommen sie auch.“

Schuster warnte darüber hinaus, dass nicht nur Leipzig am ersten Juni-Wochenende im Fokus stehen werde. Es würden auch in anderen Orten in Sachsen sowie bundesweit Aktionen vorbereitet, wie das Bundeskriminalamt inzwischen bekannt gegeben habe. „Man muss schon überall aufpassen“, so Schuster weiter.

Linxxnet ruft zur Gewaltlosigkeit auf

Am Donnerstag hatte die Leipziger Initiative Linxxnet angekündigt, sich ebenfalls an den Protesten am 3. Juni beteiligen zu wollen. Gleichzeitig wurde in einem offenen Brief aber auch zu Gewaltlosigkeit aufgerufen. „Militantes Auftreten und Gewalt sind nicht unsere politischen Mittel.“ Es sei auch nicht sinnvoll, „Scheiben einzuwerfen und möglichst ’hohen Sachschaden’ zu verursachen, wie in einem Aufruf zu lesen war“. Die Gruppe wünschte sich von den Organisatoren der Demo zum selbst ernannten „Tag X“, „dass sie Leipzig und Connewitz nicht ’zerkloppen’ und wir ebenfalls an der Versammlung teilnehmen können.“

