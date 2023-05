﻿Sachsen Innenminister warnt vor „Tag X“ in Leipzig – linke Gruppe ruft zu Gewaltlosigkeit auf

Am 3. Juni soll in Leipzig eine Demo für die wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung angeklagte Lina E. stattfinden. Sachsens Innenminister spricht von einem Szenario, dass eine enorme Zahl von Polizeikräften verlange, „um die Lage beherrschen zu können.“ Es wird nicht die einzige Demo im Kontext bleiben. Das Leipziger LinXXnet ruft zur Gewaltlosigkeit auf.

Leipzig. Das erste Juni-Wochenende ist eines mit vielen Veranstaltungen in Leipzig – diverse Sport- und Kultur-Events werden erneut Tausende in die Messestadt locken. In gewisser Hinsicht tritt das alles aber nun in den Schatten eines außergewöhnlichen „Szenarios“, wie es Sachsens Innenminister Armin Schuster (CDU) nennt. Aus dem ganzen Bundesgebiet und über die Grenzen hinaus wird für einen selbst ernannten „Tag X“ in Leipzig mobilisiert – als Reaktion auf die wahrscheinliche Verurteilung der Aktivistin Lina E. am 31. Mai in Dresden.