Schulalltag per App organisieren: Doch analoge Information darf nicht fehlen

Vergleich der Pro-Kopf-Einkommen

Einwohner im Umland verdienen am meisten – in Leipzig am wenigsten

Ganze 250 Euro haben die Bewohnerinnen und Bewohner im Landkreis Leipzig jeden Monat mehr in der Tasche als jene in der nahen Metropole. Zumindest statistisch gesehen. In ganz Sachsen wird pro Kopf nirgends so viel verdient wie im Südraum von Leipzig.