﻿Andrang und Verlosungen: Diese Leipziger Gymnasien und Oberschulen sind besonders beliebt

Bei der Wahl des Gymnasiums oder der Oberschule braucht es auch Glück: In vielen Leipziger Schulen ist der Andrang so groß, dass Plätzte verlost werden müssen. Hier ein Überblick, wo es zuletzt die meisten Bewerbungen gab und wo Eltern Glück benötigen.

Leipzig. Am Freitag werden in Sachsen wieder Halbjahreszeugnisse vergeben. In den vierten Grundschulklassen gibt es dazu eine sogenannte Bildungsempfehlung für das weitere Lernen an Gymnasien und Oberschulen. Vor allem in Leipzig fällt die Entscheidung nicht leicht: Denn in vielen Schulen ist der Andrang größer, als es verfügbare Plätze gibt. Deshalb muss oftmals gelost werden. Wer dabei kein Glück hat, wird „weitergereicht“ und kommt unter Umständen auch an der nächsten Schule wieder in eine Verlosung.

Kein Kind muss Angst haben, am Ende keinen Platz zu bekommen. Aber um nicht immer auf Fortuna vertrauen zu müssen, braucht es beim Bewerben auch gute Planung. Drei Schulen können auf dem Formular genannt werden, welches bis zum 3. März in der favorisierten Einrichtung abzugeben ist. Es empfiehlt sich, dabei mindestens eine Alternative aufzulisten, die nicht überlaufen ist.

Einen Eindruck vom erwartbaren Andrang ab kommenden Freitag können die konkreten Anmeldezahlen aus dem Vorjahr vermitteln. Zudem zeigt die LVZ Kapazitäten der Gymnasien und Oberschulen aus dem aktuellen Schuljahr. Im Folgenden finden Sie anhand dieser Daten auch eine Prognose, wo mit einer Verlosung der Plätze zu rechnen ist.

Nachfrage in Gymnasien stieg zuletzt immer weiter

Insgesamt 4401 Kinder hatten sich zum aktuellen Schuljahr bei Leipzigs staatlichen Gymnasien und Oberschulen beworben. Das sind so viele wie im Vorjahr, allerdings hat sich die Präferenz weiter in Richtung Abitur verschoben. Die 24 staatlichen Gymnasien in Leipzig mussten so die Verteilung von 2600 Bewerbungen organisieren (+100) – das sind im Schnitt 108 Bewerbung pro Gymnasium. In den 30 staatlichen Oberschulen in Leipzig, inklusive der bislang einzigen Gemeinschaftsschule, gingen zum aktuellen Schuljahr 1800 Bewerbungen ein. Das entspricht einem Schnitt von 60 Bewerbungen je Oberschule.

Im sächsischen Schulgesetz ist eine maximale Klassenstärke von 28 Kindern festgelegt. Diese Menge im Klassenzimmer ist für die Wissensvermittlung nicht unbedingt ideal, weshalb Schulen versuchen, den Maximalwert nicht immer auszureizen. Angesichts des großen Andrangs gelingt das oft nicht, zumal neben Neubewerbungen auch Klassenwiederholungen berücksichtigt werden müssen. Zudem haben Leipzigs Schulen zuletzt auch gut 1500 ukrainische Kinder in eigenen Vorbereitungsklassen aufgenommen – eine zusätzliche logistische Herausforderung.

Gerda-Taro-Schule erhielt die meisten Anmeldungen

Den größten Andrang unter den Gymnasien verzeichnete 2022 erstmals die Gerda-Taro-Schule im Zentrum Süd mit 218 Bewerbungen. Das waren noch einmal 50 mehr als im Vorjahr. Letztlich konnten die neuen fünften Klassen im Taro-Gymnasium aber nur 164 Kinder aufnehmen. Die zweitmeisten Anmeldungen (215) hatte die Schule am Palmengarten (Lindenau) zu schultern – wo es im Vergleich zu den Vorjahren etwas weniger Interesse gab. Auch hier musste das Losverfahren die Zahl der neuen Fünftklässler auf 137 verringern.

Mehr Anmeldungen als verfügbare Plätze gab es 2022 zudem auch in der Friedrich-Schiller-Schule (Gohlis-Süd), im Gymnasium Engelsdorf, in der Louise-Otto-Peters-Schule (Connewitz), im Robert-Schumann-Gymnasium (Alt-Lindenau), in der Werner-Heisenberg-Schule (Möckern), am Wilhelm-Ostwald-Gymnasium (Lößnig/ Aufnahmeprüfung) und in der Schule an der Messeallee (Wiederitzsch). In anderen Schulen war der Druck ebenfalls hoch, so dass letztlich bei 14 von 24 Leipziger Gymnasien auch in diesem Jahr mit möglichen Losverfahren gerechnet werden sollte.

Sicher ist: Alle Kinder werden einen Platz finden, weil es in Stadtteilen mit weniger Nachwuchs auch Schulen mit mehr freie Plätze gibt. So hat das Anton-Philipp-Reclam-Gymnasium (Zentrum-Südost) zum aktuellen Schuljahr mit 143 Fünftklässlern gut ein Drittel mehr aufgenommen, als sich angemeldet haben. Selbiges gilt für die Johannes-Kepler-Schule (Kleinzschocher), Georg-Christoph-Lichtenberg-Schule sowie das Klinger-Gymnasium (beide Grünau) und das Leibniz Gymnasium (Zentrum-Nord).

Auch einige der Leipziger Oberschulen müssen Plätze verlosen

In Leipzigs staatlichen Oberschulen ist der Andrang nicht ganz so groß wie in den Gymnasien – weil sich weniger Kinder bewerben und die Zahl der Optionen größer ist. Zudem muss oftmals individueller entschieden werden, wo zusätzliche Betreuung möglich ist. Dennoch gibt es auch Oberschulen in Leipzig, in denen bei der Vergabe das Losverfahren angewendet werden muss.

Allen voran trifft dies auf die Schule Ratzelstraße (Kleinzschocher) zu, wo sich im vergangenen Jahr 145 Kinder bewarben, aber nur 64 letztlich aufgenommen werden konnten. Noch mehr Anmeldungen gab es in der Oberschule Wiederitzsch (147), wo auch gut ein Drittel der Kinder nicht berücksichtigt werden konnte. Insgesamt war der Bedarf in sieben von 30 Leipziger Oberschulen so hoch, dass auch im anstehenden Auswahlverfahren wieder mit einer Lostrommel als Entscheidungsmittel gerechnet werden sollte. In den anderen 23 Oberschulen sind die Kapazitäten aber voraussichtlich ausreichend.

Übrigens: Abgesehen von den 54 staatlichen Oberschulen und Gymnasien in Leipzig bieten natürlich auch mehrere freie Träger entsprechende Bildungseinrichtungen an – bei denen die Vergabe durch individuelle Verfahren geregelt wird. Konkret gehören dazu in der Messestadt fünf freie Gymnasien, sieben freie Oberschulen sowie zwei freie Waldorfschulen.

