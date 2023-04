﻿Wohnhaus aus Leipzig gewinnt Architektur-Preis

Leipzig. Ein Wohnhaus in Leipzig hat einen europaweiten Architektur-Wettbewerb gewonnen. Das Häuser-Magazin verleiht den dritten Platz des gleichnamigen Awards an ein „Blechbüchse“ genanntes Gebäude nahe der Könneritzstraße in Schleußig. Ähnlich der originalen „Blechbüchse“ an den Höfen am Brühl verkleidete das Architektur-Büro Voigt einen Anbau aus Glas und Stahl mit Metall. Dabei achtete Planer Florian Voigt auf Nachhaltigkeit: Die Materialien wie Stahlträger sind zum Großteil recyclingfähig.

Architekt aus Leipzig gewinnt HÄUSER-Preis: Bezug zum Garten entscheidend

Zusammen mit der Besitzerin habe er Möglichkeiten zwischen Denkmalschutz und Neugestaltung ausgelotet. „Die Schönheit des Gebäudes ist seine Ganzheitlichkeit“, beschreibt Voigt den schlichten Baustil. „Daran wollten wir festhalten, da die Siedlung mit etwa 20 Häusern baugleich ist.“ Entscheidend sei der Bezug zum Garten gewesen, in den der hinzugefügte Stahlbau übergeht.

Voigts Arbeit sei laut der Jury „von beeindruckender Effektivität. Die kluge Planung und die bis ins kleinste Detail wunderbar umgesetzte Materialwahl schaffen bei relativ geringem Aufwand einen essenziellen Wohnwertgewinn.“ Der dritte Platz für die „Blechbüchse“ ist mit 3000 Euro dotiert und auch der Leserpreis des Magazins geht an das Leipziger Büro Voigt. Die Besitzer des Hauses dürfen sich über ein Preisgeld von 1000 Euro vom Verband Privater Bauherren freuen.

Platz eins und zwei gehen nach Belgien und in die Uckermark

Im zwanzigsten Jahr der Preisverleihung hat die Jury des Magazins nach individuellen Wohnhäusern gesucht „die sich mit den Fragen der Gegenwart auseinandersetzen, aber genauso vorausschauend in die Zukunft blicken.“ Europaweit hatten Architektinnen und Architekten hunderte Entwürfe und Arbeiten eingereicht und sie von Chefredakteurin Anne Zuber und Spitzen der Verbände BDA und VPB beurteilen lassen.

Der mit 7000 Euro dotierte erste Platz ging an den Berliner Architekten Thomas Kröger, der sich mit einem umgebauten Bauernhaus in Blankenese/Uckermark bewarb. Den zweiten Platz belegten David Driesen und Tom Verschueren mit einem Projekt im belgischen Mechelen.