Aussteller aus der ganzen Welt: Kunstmarkt lockt hunderte Besucher ins Werk 2

Leipzig. Kunst aus Leipzig und der ganzen Welt: Bereits zum vierten Mal hat der Kunst- und Kreativmarkt am Samstag in das Werk 2 in Connewitz eingeladen. Zahlreiche Besucherinnen und Besucher stöberten dabei durch die Stände der mehr als 60 Ausstellerinnen und Aussteller. Von ihnen gab es verschiedenste Dinge zu kaufen: von Gemälden, Postern und Postkarten über T-Shirts bis hin zu Schmuck.

Der Kunst- und Kreativmarkt ist die Abschlussveranstaltung der Leipzig Art Days, bei denen das Organisationsteam dieses Jahr einen großen Fokus auf Interaktivität und Mitmachmöglichkeiten gelegt hat. In diesem Rahmen fanden im Juli bereits Workshops, ein Galerierundgang in der Spinnerei sowie eine Auktion statt.

Die besten Bilder vom Kunst- und Kreativmarkt im Werk 2

Auch am Sonntag öffnet der Kunst- und Kreativmarkt im Werk 2 von 11 Uhr bis 18 Uhr noch einmal seine Türen. Der Eintritt kostet fünf Euro pro Person.

