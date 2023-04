﻿Die ganze Stadt atmet Bücher: Wo Leipzig liest und genießt

Leipzig. Leipzig atmet den Duft von Büchern. Von neuen vorrangig, aber auch von Klassikern. Durchaus an Orten, an denen man es nicht vermutet. Zur Buchmesse kann auch ein Möbelhaus Teil des Literaturfestivals werden – im Smow am Burgplatz las am Donnerstag Takis Würger aus seinem Buch „Unschuld“. Und im Paper & Tea in der Mädlerpassage werden ausnahmsweise Formulierungen genauso intensiv konsumiert wie Teesorten.

Obwohl sich die große Präsentation auf dem Messegelände abspielt, ist Literatur auch überall in der City spür- und erlebbar. 2023 nach Corona endlich in vollem Ausmaß zurückgekehrt, wird das geschriebene Wort zum Erlebnis zwischen Event und Kaschemme. Auf dem Markt spiegelt eine Großleinwand das Geschehen in den Glashallen des Leipziger Nordens, wenige Meter weiter wird’s im Bibliotop verwinkelt.

Kostbarkeiten und Kuriositäten

Der Tresorraum des früheren Commerzbank-Gebäudes am Nikolaikirchhof beherbergt das Archiv der Leipziger Buchwissenschaft. Lauter bibliophiler Kostbarkeiten und buchhändlerische Devotionalien. In jedem Regal schlummert ein Superlativ oder eine Kuriosität. „Der gefährlichste Druckfehler der Welt“ zum Beispiel: Eine Ausgabe der Insel-Bücherei von 1935, in der fatalerweise gelber und grüner Knollenblätter-Pilz verwechselt worden waren.

Im Hugendubel feiert man US-Autorin Brianna Wiest und ihr jüngstes Werk „When You’re Ready, This Is How You Heal“, auf der Wiese vor der Buchhandlung schlagen Annalena Blau und Lena Aubrecht Bücher auf. „Wir besuchen auf jeden Fall ein paar Veranstaltungen“, sagt Blau, die vor ein paar Jahren selbst ein Buch über die Kindheit ihres Großvaters schrieb („Der Schwinsert: Memoiren eines Lausbuben“).

Bei mehr als 3000 Veranstaltungen an 300 verschiedenen Orten tragen bei „Leipzig liest“ Autorinnen und Autoren die Buchmesse ins ganze Stadtgebiet (Hier finden Sie Tipps für jeden Tag). Auch die frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird hier am Samstag über „herausfordernde Fragen der Gegenwart“ sprechen. Sie ist im Schauspiel bei einer Podiumsdiskussion zu Gast.

Die Buchmesse bringt auch Altes zum Vorschein

Es darf aber auch noch was Altes sein, zum Beispiel aus der Ritterstraße, in der sich die Antiquariate reihen. Verkäufer Norman Lindner liebt seinen Arbeitsplatz und unverbrüchlich Tschingis Aitmatow. „Den muss man unbedingt gelesen haben“, betont er, posiert mit einem Werk und geht zurück in den Laden, zurück zum Duft aus Tausenden alten Büchern.