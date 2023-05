﻿Leipzig sucht familienfreundliche Ideen – Auftakt erfolgt an der Ostwache

Leipzig. Ein „gutes Miteinander im Viertel“ wird beim Nachbarschaftsfest, zudem sich viele Anger-Crottendorfer am Sonnabend vor der ehemaligen Feuerwache Ost in der Gregor-Fuchs-Straße eingefunden haben, praktiziert. So wird das Motto des jüngsten Familienfreundlichkeitspreises, den der Verein Ostwache im Oktober 2022 als Innovationspreis holte, mit Leben erfüllt. Der Verein arbeitet an der Idee, ein Nachbarschaftszentrum aufzubauen. Wachsen soll ein Ort der Begegnung für alle Menschen im Stadtteil. „Alle Initiativen und Projekte, die künftig in die Ostwache einziehen, müssen sich für die Nachbarschaft öffnen“, sagt Lina Hurlin, die Vorstandsvorsitzende des Vereins.

Vertrag ist noch nicht unterschrieben

Bis dahin ist es allerdings noch ein weiter Weg: Erst im Dezember 2022 konnte sich der Verein bei einem Konzeptverfahren durchsetzen, erhält das alte Gebäude künftig in Erbbaupacht. Der Vertrag ist allerdings noch nicht unterschrieben. „Wir müssen noch einen genauen Finanzierungsplan vorlegen. Viele Gutachter, etwa für Brandschutz und Statik, müssen sich das Haus anschauen“, erklärt Hurlin. Grob geschätzt müsse der Verein gut zwei Millionen Euro investieren, um die „Alte Feuerwache“ sowie zwei Nebengebäude zu sanieren. Dabei sollen auch Städtebaufördermittel angezapft werden. Die Vereinsmitglieder möchten viel Substanz erhalten und möglichst kostengünstig, klimafreundlich und barrierearm bauen. Das passiert schrittweise.

Nachbarschaftsfest an der Ostwache in Anger-Crottendorf. © Quelle: Dirk Knofe

Geplant sind künftig regelmäßige Veranstaltungen und Märkte, ein Nachbarschaftscafé sowie Räume für kleinere Gewerbebetriebe, Handwerker und offene Werkstätten sowie einen kleinen Bewegungsraum unter dem Dach für Tanzkurse, Yoga und Seniorensport. Das Preisgeld vom Vorjahr (7500 Euro) kann dafür allerdings nicht genutzt werden. Es dient als Eigenkapital für weitere kulturelle Projekte und Feste. „Unser Viertel verändert sich – der Parkbogen wird gebaut, Garagen werden abgerissen, die Karl-Krause-Fabrik wird saniert“, so Hurlin. Diese Veränderungen sollen Anlass für ein Fotoprojekt mit Stadtteilgeschichten sein, die dann in einer Ausstellung in der ehemaligen Fahrzeughalle zu sehen sein werden. Die Eröffnung ist beim Herbstfest am 16. September geplant – dann wird auch die AG Feuerwehrhistorik aus Panitzsch mit alten Uniformen erwartet.

Bürgermeisterin Vicky Felthaus (Grüne) gibt den Startschuss, neue Ideen zum Preis für Familienfreundlichkeit 2023 einzureichen. Diesmal werden Alleinerziehende in den Fokus gerückt. © Quelle: Dirk Knofe

Alleinerziehende stehen 2023 im Fokus

Beim Nachbarschaftsfest gab Leipzigs Jugendbürgermeisterin Vicki Felthaus (Grüne) den Startschuss, Vorschläge einzureichen, wer einen Preis für Familienfreundlichkeit verdient hat. Der steht dieses Jahr unter dem Motto: „Rücken stärken – Unterstützung von Alleinerziehenden“. „Mütter oder Väter, die allein mit ihren Kindern leben, sind längst gesellschaftliche Normalität“, betonte Felthaus. „Dennoch sind Alleinerziehende deutlich benachteiligt, denn das Risiko für Überlastung und Armut ist für sie wesentlich höher als für Familien mit zwei Elternteilen.“ Es gebe aber Projekte und Initiativen, die sie unterstützen. Bis zum 16. Juni können Ideen und Vorschläge bei der Stadt Leipzig eingereicht werden. Diese werden von der Jury unter Beteiligung von Kindern bewertet. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden beim Familiennachmittag am 30. September 2023 mit einem Anerkennungspreis, Innovationspreis oder Publikumspreis geehrt.