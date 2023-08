Leipzigs Musikszene in der NS-Zeit: Sonderausstellung öffnet zum letzten Mal

Leipzig. Leipzig ist als Musikstadt bekannt. Doch auch für die Musikszene gab es finstere Zeiten: Seit Anfang des Jahres beleuchtet die Ausstellung „Hakenkreuz und Notenschlüssel“ im Stadtgeschichtlichen Museum das musikalische Leben zu Zeiten des Nationalsozialismus. Am Sonntag öffnet sie zum letzten Mal ihre Türen.

Besucherinnen und Besucher haben zur Finissage zum letzten Mal die Gelegenheit, mehr über die Rolle von Leipzig in der deutschen Musikszene zwischen 1933 und 1945 zu erfahren. „Hakenkreuz und Notenschlüssel“ befasst sich unter anderem mit der Gleichschaltung des musikalischen Lebens, der Reglementierung der Bühnen sowie der Vertreibung und Vernichtung unerwünschter Musikerinnen und Musiker – besonders jüdischer Abstammung.

Die Finissage findet am Sonntag von 16 bis 18 Uhr im Haus Böttchergäßchen im Stadtgeschichtlichen Museum statt. Kuratorin Kerstin Sieblist führt durch die Ausstellung. Der Eintritt ist kostenfrei. Besucherinnen und Besucher können sich per Telefon unter (0341) 96 51 340 oder per E-Mail an stadtmuseum@leipzig.de voranmelden.

LVZ