Dunkle Rauchsäule über dem Leipziger Süden: Auf der B2 ist am Sonntagvormittag ein Auto in Flammen aufgegangen.

Auf der B2 bei Markkleeberg ist am Sonntag ein Auto in Flammen aufgegangen.

Auto geht auf der B2 in Flammen auf

Leipzig. Auf der Bundesstraße 2 südlich von Leipzig ist am Sonntag ein Auto ausgebrannt. Gegen 10.50 Uhr geriet der Pkw, der stadteinwärts unterwegs war, zwischen dem Kreuz Leipzig-Süd und Markkleeberg in Brand. Der Fahrer oder die Fahrerin konnte den Wagen kurz hinter der Neuseenbrücke noch auf dem Standstreifen abstellen und sich in Sicherheit bringen. Nach ersten Informationen der Feuerwehr wurde niemand verletzt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Fahrzeug wurde durch die Flammen komplett zerstört. Die Feuerwehr war am Mittag noch mit den Löscharbeiten beschäftigt, wie ein Sprecher sagte. Die durch den Brand aufziehende Rauchsäule war weithin zu sehen, wie Auenzeugen berichteten.

Die Feuerwehr löschte die Flammen auf der B2. © Quelle: privat

Ersten Vermutungen zufolge könnte ein technischer Defekt den Brand ausgelöst haben. Noch liegen keine näheren Angaben dazu vor.