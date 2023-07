Autofahrer nimmt Straßenbahn die Vorfahrt – Fahrgast verletzt sich schwer

Leipzig. Ein 88-Jähriger ist bei einem Straßenbahnunfall im Leipziger Zentrum-Ost schwer verletzt worden. Er war mit einer Bahn unterwegs, die abrupt abbremste, als ein Auto dem Zug die Vorfahrt nahm. Der Fahrer oder die Fahrerin flüchtete dann vom Unfallort. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Der Unfall habe sich bereits am 15. Juni ereignet, wie die Behörde am Freitag mitteilte.

Demnach sei an jenem Morgen um 8.45 Uhr eine Straßenbahn auf der Rosa-Luxemburg-Staße stadtauswärts unterwegs gewesen. Zur gleichen Zeit habe sich aus der Hans-Poesche-Straße ein Auto genähert. Der bisher unbekannte Fahrer oder die unbekannte Fahrerin habe den Kreuzungsbereich in Richtung Norden überquert, ohne dabei die Vorfahrt der Straßenbahn zu beachten. Danach sei das Auto „unvorhergesehen auf der Kreuzung stehen“ geblieben, heißt es in der Beschreibung der Polizei.

Deswegen habe der 56-jährige Fahrer der Straßenbahn eine Vollbremsung durchführen müssen. Durch den abrupten Stopp sei ein 88-jähriger Fahrgast gestürzt und habe sich schwere Verletzungen zugezogen. Er soll in ein Krankenhaus gebracht worden sein.

Polizei startet Zeugenaufruf

Die Leipziger Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeuginnen und Zeugen, die Informationen zum Unfall, zum unbekannten Fahrer, der Fahrerin oder zum Fahrzeug geben können. Hinweise nimmt die Verkehrspolizeiinspektion in der Schongauerstraße 13 oder telefonisch unter 0341 2552850 (tagsüber)/ 0341 255 2910 (nachts) entgegen.

