Auf der Max-Liebermann-Straße in Leipzig ist am Mittwochnachmittag ein Auto ausgebrannt. , obwohl es keine Karambolage gab.

Auf Kreuzung in Leipzig: Auto geht in Flammen auf

Leipzig. In der Max-Liebermann-Straße sorgte am Mittwochnachmittag ein Autobrand für Aufsehen. Gegen 14.12 Uhr stand dort an der Kreuzung zur Landsberger Straße ein Pkw in Flammen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Peugeot 3008 wurde von Kameraden der Feuerwache Nord gelöscht, die einen kurzen Anfahrtsweg hatten. Dennoch konnte nicht verhindert werden, dass die Front des Fahrzeugs völlig abbrannte. Verletzt wurde niemand.

Die Polizei sprich von einem technischen Defekt. Gegen 15.20 Uhr war das Fahrzeug abgeschleppt und die Straße wieder frei.