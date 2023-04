Autodiebe schlagen zweimal in Leipzig zu

Zwei teuere Autos sind in den vergangenen Tagen in Leipzig gestohlen worden. Die Polizei sucht nun nach den Fahrzeugen – und den Dieben.

Leipzig. Bislang unbekannte Autodiebe haben zwei Fahrzeuge in Leipzig gestohlen. Ein auf der Straße abgestellter Lexus UX verschwand aus der Philipp-Rosenthal-Straße zwischen Samstagabend und Montagmorgen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Demnach wurde ein weiteres Fahrzeug, ein Jeep Grand Cherokee, am Montag von einem Parkplatz in der BMW-Allee gestohlen.

Der Sachschaden wird von der Polizei auf insgesamt 65.000 Euro geschätzt. In beiden Fällen hat die Polizei die Fahrzeuge zur Fahndung ausgeschrieben. Die Kennzeichen der gesuchten Wagen lauten L-EX 1421 und L-WG 1968. Die Ermittlungen dauern an.