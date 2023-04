Autofahrer fährt Radfahrer im Leipziger Osten an – Zeugen gesucht

Leipzig. Fahrerflucht im Leipziger Zentrum-Ost: Am Montagnachmittag kam es auf der Dresdner Straße zu einem Verkehrsunfall. Wie die Polizei mitteilte, war ein weißer Pkw gegen 14.50 Uhr in östlicher Richtung auf der Dresdner Straße unterwegs. In Höhe des Gerichtswegs fuhr ein 18-jähriger Fahrradfahrer auf der Radspur in die gleiche Richtung. Im Vorbeifahren streifte das Auto den Fahrradfahrer. Dabei wurde der Fahrradfahrer leicht verletzt. Der/die Fahrer/in des Pkw entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Der Verkehrsunfalldienst ermittelt wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu dem Verkehrsunfall geben können:

Wer kann Hinweise zum Unfallhergang geben?

Wer kann Hinweise zu dem unbekannten Fahrzeug geben?

Wer kann Hinweise zu dem/der unbekannten Fahrer/in geben?

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich an die Verkehrspolizeiinspektion Leipzig, Schongauerstraße 13, 04328 Leipzig, Tel. (0341) 255 - 2850 (tagsüber) sonst 255 – 2910, zu wenden.