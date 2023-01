﻿Autofahrerin flüchtet in Altlindenau vor der Polizei – Drogen nachgewiesen

Die Polizei hat in der Nacht zu Dienstag eine Frau gestellt, die zuvor versucht hatte, einer Verkehrskontrolle zu entkommen. Wenig später fanden die Beamtinnen und Beamten Drogen in ihrem Besitz.

Eine 30-Jährige hat sich in der Nacht zu Dienstag einer Verkehrskontrolle entzogen und ist vor der Polizei geflohen.

Leipzig. Eine 30-Jährige hat versucht, sich in der Nacht zu Dienstag einer Verkehrskontrolle zu entziehen und ist gegen 2.20 Uhr mit erhöhtem Tempo durch den Leipziger Westen gerast. Das teilte die Leipziger Polizei am Dienstagmorgen mit.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Demnach habe die Frau mehrere Anhaltezeichen missachtet und sei mit hoher Geschwindigkeit geflüchtet. Die Beamtinnen und Beamten konnten die 30-Jährige in der Merseburger Straße in Altlindenau schließlich stellen. Die Frau hatte verschiedene Drogen in geringen Mengen dabei, auch ein Drogentest fiel positiv aus. Zudem habe sie die Polizisten vor Ort mehrfach beleidigt, heißt es.

Die 30-Jährige wurde nun wegen des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln, Fahren unter Betäubungsmitteln, Beleidigung und wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens angezeigt.

Von fku