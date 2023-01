﻿Kampf gegen Autos: Leipziger meldet täglich Dutzende Falschparker ans Ordnungsamt

Alexander John verschickt täglich mehrere E-Mails an das Leipziger Ordnungsamt: Mit Fotos von falschparkenden Autos. Neuerdings erhält er darauf Antworten.

Leipzig. Der Arminiushof in Marienbrunn ist eigentlich nur eine Straße im Leipziger Südosten. Ein Wohngebiet, in dem an einem Montagmorgen wie diesem nicht viel los ist. Für Aktivisten wie Alexander John ist er einer von inzwischen 124 Orten, an denen die Leipziger Verkehrswende aus ihrer Sicht noch stockt – weil dort absichtlich keine Strafzettel verteilt werden.