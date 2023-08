Zwei Autos brennen in Leipzig – Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Leipzig. In Leipzig haben in der Nacht zu Freitag zwei Autos gebrannt. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf Brandstiftung, wie sie am Freitag mitteilte. Demnach wurde die Feuerwehr zunächst gegen 3 Uhr alarmiert. Die Einsatzkräfte löschten das Feuer in Altlindenau. Der SUV brannte den Angaben zufolge in der Wielandstraße vollständig aus.

Nach ersten Schätzungen liegt der Schaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Verletzt wurde niemand, wie es weiter hieß.

Leipziger Polizei sucht Zeugen zu Autobränden

Gegen 5.20 Uhr rückte die Feuerwehr in die Emil-Fuchs-Straße aus. Auch dort brannte ein Auto vollständig aus. Die Polizei ermittelt ebenfalls wegen Brandstiftung.

Wer Hinweise, zu einem der beiden Brände geben kann, meldet sich bei der Polizei in der Dimitroffstraße 1 oder per Telefon unter (0341) 96 64 66 66.

