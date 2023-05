﻿Baalsdorfer schreiben Petition: Transport von Restmülltonnen unzumutbar

Leipzig. Es ist kein Einzelfall: Wie in Wiederitzsch oder Marienbrunn müssen nun auch Anwohner des Walter-Günther-Weges/Am Hohen Graben in Baalsdorf ihre Restmülltonnen bis zu 300 Meter an einen Sammelplatz bringen. Die Stadtreinigung Leipzig entleert in der beschaulichen Siedlung, in der sogar ein Roter Milan regelmäßig seine Besuche abstattet, die Tonnen teilweise nicht mehr direkt am Haus.

Begründet wird dies mit einer Gefährdungsanalyse. Ein Befahren des Weges im hinteren Teil sei nicht mit dem Arbeitsschutz für die Fahrer der Müllfahrzeuge vereinbar. Die Stadtreinigung hat ihre Leistungen reduziert, da in Teilbereichen die geforderte Durchfahrtsbreite von 3,55 Meter fehle. „Der unbefestigte, zum Teil schadhafte abschüssige Weg in Richtung ’Am Hohen Graben’ ist für das Befahren mit Abfallsammelfahrzeugen nicht geeignet“, begründet Susanne Zohl, die Sprecherin der Stadtreinigung Leipzig.

Blick in den Walter-Günther-Weg in Baalsdorf. © Quelle: Dirk Knofe

Anwohner: Transport der Tonnen für viele unzumutbar

Das sehen die Anwohner anders. „Für viele ist es unzumutbar, eine schwere Restmülltonne so weit zu transportieren“, sagt Wolf-Dieter Dose. „Vor einer Woche wurde der Weg zwar erneuert, nach drei, vier Tagen Regen sieht er aber wieder schlimm aus“, so der 81-Jährige, der gehbehindert ist. In der Straße leben weitere Betagte. Sammelplatz, auch für Papier- und Plastetonnen, ist vor einem Grundstück im Walter-Günther-Weg 19. „Im Sommer stinken die Restmülltonnen, das ist ja wie im Mittelalter“, meint ein Nachbar. Immerhin stelle die Stadtreinigung die Müllentsorgung als Dienstleistung in Rechnung.

Die Betroffenen haben deshalb eine Petition an Oberbürgermeister Burkhard Jung verfasst. Ihr Argument: Die reguläre Entsorgung ab Grundstücksgrenze funktioniere seit circa 35 Jahren ohne Unfälle oder anderweitige Störungen. Auch beim Rückwärtsfahren. „Mir hat zwar ein Nachbar angeboten, zu helfen. Wir möchten aber, dass der alte Zustand wiederhergestellt wird“, so Dose, der seit 1987 in der Siedlung wohnt. „Wir können nicht erst reagieren, wenn ein Unfall passiert“, entgegnet Zohl. Wenn eine Gefährdung festgestellt wird und der Mitarbeiter trotzdem in die Straße einfährt, sagt sie, trage er die Verantwortung. „Und solche Unfälle, auch schwerwiegende, sind in Deutschland bereits vorgekommen.“

Der Sammelplatz für die Restmülltonnen sowie für Papier- und Plastetonnen vor einem Grundstück im Walter-Günther-Weg. © Quelle: Dirk Knofe

Petition: Gefährdungsanalyse offenlegen

Die Petenten fordern, dass die Gefährdungsanalyse der Stadtreinigung offengelegt wird, um möglichen Risiken abzuhelfen. Geprüft werden muss die unkomplizierte Asphaltierung oder Pflasterung der Straße. Seit Jahren wird dieser immer wieder mit einer Schotterdecke geflickt, das für diese Ausbesserungen verwendete Mineralgemisch wird jedoch in kurzer Zeit immer wieder herausgewaschen. „Jedes Jahr wird die Straße höher, ich musste in die Garage einen extra Boden einbauen lassen, sonst hätte ich eine Stufe“, so Dose.

Das Tiefbauamt verweist auf eine notwendige grundhafte Erneuerung, die die Anwohner allerdings für übertrieben halten. Geprüft werden soll auch, ob ein Wendeplatz für die Müllabfuhr eingerichtet werden kann. Am Montag wird das Thema im Ortschaftsrat behandelt.