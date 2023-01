﻿Keine Butter, keine Croissants: Warum eine Leipziger Bäckerei diese Woche umplanen muss

Die Leipziger Bäckerei Backstein im Musikviertel kann in dieser Woche keine Croissants anbieten – denn die Butter fehlt. Wir haben nachgefragt, was dahinter steckt.

Weil die passende Butter nicht geliefert wurde, kann die Leipziger Bäckerei Backstein in der Grassistraße in dieser Woche keine Croissants anbieten.

Leipzig. „Keine Butter, keine Croissants“ – mit dieser einfachen wie klaren Botschaft informiert die Leipziger Bäckerei Backstein ihre Kundinnen und Kunden darüber, dass sie in dieser Woche auf die französische Leckerei verzichten müssen. Die „Bäckerei für zeitgenössisches Brot“ in der Grassistraße hat in einem Instagram-Post darauf aufmerksam gemacht.

Wer Lieferengpässe und Butterknappheit als Ursache vermutet, liegt allerdings falsch. Denn das Problem ist nicht etwa, dass keine Butter mehr geliefert werden kann, sondern lediglich ihre Form, wie Backstein-Geschäftsführer Pascal Rubertus erklärt.

„Für Croissants wird die Butter schon in vorgefertigter Form in Platten geliefert. Diese Woche ist bei der Bestellung bei unserem Lieferanten leider etwas schief gegangen und wir haben die Platten nicht geliefert bekommen“, so der Geschäftsführer. Die Butter, die in herkömmlichen 1 Kilogramm Blöcken geliefert wird, selbst noch zurechtzuschneiden sei ein erheblicher Arbeitsaufwand, der im laufenden Betrieb schlicht nicht zu bewältigen sei. Deshalb hätten sie sich dazu entschlossen, in dieser Woche auf Croissants zu verzichten.

Preissteigerung bei Bio-Lebensmitteln nicht gravierend

Lieferengpässe und die stark gestiegenen Lebensmittelpreise haben die Bäckerei im Garten der Galerie für zeitgenössische Kunst (GfzK) vergleichsweise wenig getroffen. Zu Beginn der Corona-Pandemie sei zeitweise die Hefe knapp geworden, weil so viele Menschen zu Hause gebacken hätten, berichtet Pascal Rubertus. Die Preissteigerungen bei den Zutaten für die Brote und das Gebäck seien nicht gravierend. Denn die Bäckerei verwendet Bio-Lebensmittel und deren Preise seien nicht wie bei herkömmlichen Lebensmitteln um bis 50, sondern lediglich um die 10 Prozent gestiegen, so der Geschäftsführer.

Hin und wieder seien einzelne Lebensmittel nicht lieferbar, aber insgesamt sei die Lage verhältnismäßig entspannt. Bis die passende Butter für die Croissants geliefert wird, werden im Backstein übrigens portugiesische Pasteis, also Puddingteilchen, als Alternative angeboten. Für deren Herstellung muss die Butter keine besondere Form haben.