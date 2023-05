Von Apfelstrudel bis Sahnetorte: Wo gibt es in Leipzig den besten Kuchen?

Leipzig. Kuchen geht immer. Kuchen passt auch zu allem: eine Tasse Kaffee, ein schöner Tee, ein Glas Saft... Kuchenfans und Kuchenprofis aufgepasst: Wir machen den großen Check und wollen herausfinden, wo es in Leipzig den besten Kuchen gibt. 

Egal ob Streusel- oder Prasselkuchen vom Blech, die berühmte sächsische Eierschecke oder der vegane Brownie aus dem Kiezcafé: Schreiben Sie uns, in welcher Bäckerei, Konditorei, in welchem Café oder Bistro Sie Ihren Lieblingskuchen genießen.

Wir suchen Leipzigs besten Kuchen – hier können Sie mitmachen!

Teilnahme per Umfrage: Nennen Sie uns den Ort, an dem Sie Ihren Lieblingskuchen in der Messestadt ordern. Egal ob beim Bäcker nebenan, im Café ums Eck oder in einer Konditorei.

Teilnahme per E-Mail: Schreiben Sie uns Ihren Kuchenfavoriten mit Ortsangabe (und gerne auch mit kurzer Begründung) per E-Mail an feedback@lvz.de

Mitmachen via Facebook und Instagram: Unsere Kuchen-Umfrage läuft auch in den Sozialen Netzwerken auf dem LVZ-Facebook- und Instagram-Kanal.

Leipzigs bester Kuchen mit finaler Abstimmung

Aus den meistgenannten Einsendungen können Sie dann im Anschluss beim LVZ-Voting final über Ihren Lieblingskuchenbäcker abstimmen. Die beliebtesten Kuchenbäcker werden anschließend bei LVZ.de vorgestellt.