﻿Diese Leipziger Bäcker haben über Weihnachten geöffnet

Frische Brötchen, Kuchen oder ein frisches Brot sollten auch an Weihnachten nicht fehlen. Aber welche Läden haben in Leipzig geöffnet? Das sind die Öffnungszeiten der Leipziger Bäckereien von Heiligabend bis zum zweiten Feiertag.

Leipzig. Auch über das Weihnachtsfest müssen Sie nicht auf frische Brötchen und anderes Gebäck verzichten. Wo Sie in Leipzig an Heiligabend oder den Weihnachtsfeiertagen noch frische Backwaren bekommen, haben wir in einer Übersicht zusammengestellt – geordnet nach Stadtteilen und ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Leipziger Zentrum

Backstein, Grassistraße 4, 04107 Leipzig: 24.12. 9-13 Uhr

Bäckerei & Konditorei Göbecke, Hans-Poeche-Straße 13, 04103 Leipzig: 24.12. 7-11 Uhr

Backhaus Wentzlaff, Die Erste Leipziger Brotschule: Zimmerstraße 1, 04109 Leipzig: 24.12. 7-12 Uhr

Lukas, Hauptbahnhof Westhalle UG, Willy-Brandt-Platz, 04109 Leipzig: 24.12. 4.30-14 Uhr, 25.12. 7-18 Uhr, 26.12. 7-18 Uhr

Lukas, Hbf, Gleis 14: 24.12. 5.30-13 Uhr, 25./26.12. 8-18 Uhr

Lukas, Hbf, Querbahnsteig: 24.12. 5-14 Uhr, 25./26.12. 7-18 Uhr

Lukas, Dorotheenplatz 1, 04109 Leipzig: 24.12. 7-13 Uhr, 26.12. 8-12 Uhr

Lukas, Waldstraße 25, 04105 Leipzig: 24.12. 7-13 Uhr, 26.12. 7-14 Uhr

Lukas, Grimmaische/Goethestraße 1, 04109 Leipzig: 24.12., 6-13 Uhr

Lukas, Petersstraße 30, 04109 Leipzig: 24.12. 7-13 Uhr

Lukas, Höfe am Brühl, Am Brühl 1, 04109 Leipzig: 24.12. 7-14 Uhr

Lukas, Bayrischer Platz, Riemannstr. 10, 04107 Leipzig: 24.12. 6-13 Uhr

Lukas, Karl-Liebknecht-Str. 6B (Konsum), 04107 Leipzig: 24.12. 7-14 Uhr

Le Crobag, Promenaden Hbf, Willy-Brandt-Platz 7, 04109 Leipzig: 24.12. 6-14 Uhr, 25.12. 8-18 Uhr, 26.12. 8-21 Uhr

Bäckerei Kleinert, Brühl: 24.12. 7-11.30 Uhr

Bäckerei Steinecke, Willy-Brandt-Platz 7, 04109 Leipzig: 24.12. 7-14 Uhr, 25./26.12. 7-13 Uhr

Bäckerei Steinecke, Hainstraße 16-18, 04109 Leipzig: 24.12. 7-12 Uhr

Bäckerei Steinecke, Beethovenstraße 21, 04107 Leipzig: 24.12. 7-12 Uhr

Bäckerei Steinecke, Karl-Liebknecht-Str. 22, 04107 Leipzig: 24.12. 7-12 Uhr

Bäckerei Steinecke, Stephanstraße 4, 04103 Leipzig: 24.12. 7-12 Uhr

Bäckerei Steinecke, Inselstraße 6, 04103 Leipzig: 24.12. 7-14 Uhr

Bäckerei Steinecke, Büttnerstraße 4, 04103 Leipzig: 24.12. 7-12 Uhr

Wendl, Thomasiusstr. 2, 04109 Leipzig: 24.12. 7-13 Uhr

Wendl, Tschaikowskistraße 1/Jahnallee, 04105 Leipzig: 24.12. 7-18 Uhr

Wendl, Ferdinand-Rhode-Straße 3b, 04105 Leipzig: 24.12. 7-18 Uhr

Wendl, Karl-Liebknecht-Straße 13a, 04107 Leipzig: 24.12. 7-18 Uhr

Wendl, Tarostraße 2 (Rewe-Markt), 04103 Leipzig: 24.12. 7-22 Uhr

Café Corso, Brüderstraße 4, 04103 Leipzig: 24.12. 8-12 Uhr

Leipziger Norden

Bäckerei Kleinert, Gohliser Straße 23, 04155 Leipzig: 24.12. 7-11.30 Uhr

Bäckerei Krätzer, Friedrichshafener Str. 150, 04357 Leipzig: 24.12. 6-12 Uhr

Lukas, Eutritzsch Center, Delitzscher-Str. 68, 04129 Leipzig: 24.12. 7-12 Uhr

Lukas, Landsberger Str. 39, 04157 Leipzig: 24.12. 7-13 Uhr

Schäfers, Gohliser Straße 28, 04155 Leipzig: 24.12. 6-12 Uhr

Wendl, Lindenthaler Straße 44, 04155 Leipzig: 24.12. 7-12 Uhr

Wendl, Gohliser Straße 43, 04155 Leipzig: 24.12. 7-18 Uhr

Wendl, Wittenberger Str. 25, 04129 Leipzig: 24.12. 7-15 Uhr

Wendl, Coppistr. 42, 04157 Leipzig: 24.12. 7-15 Uhr

Wendl, Messeallee (Edeka Wiederitzsch), 04158 Leipzig: 24.12. 7-20 Uhr

Wendl, Georg-Schumann-Straße 103-111 (Kaufland), 04155 Leipzig: 24.12. 7-20 Uhr

Leipziger Westen

Bäckerei Kleinert, Georg-Schwarz-Straße 58, 04177 Leipzig: 24.12. 7-11.30 Uhr

Bäckerei Kleinert, Leipziger Straße 78, 04178 Leipzig: 24.12. 7-11.30 Uhr

Bäckerei Kleinert, Kiewer Straße 3-5, 04209 Leipzig (Ratzelbogen): 24.12. 7-11.30 Uhr

Bäckerei Kleinert, Backstubenladen, Lützner Straße 162, 04179 Leipzig: 24.12. 7-11.30 Uhr

Bäckerei Kleinert, William-Zippererstraße 53: 24.12. 7-11.30 Uhr

Bäckerei Krätzer, Nonnenstr. 5f, 04229 Leipzig: 24.12. 6.30-13 Uhr

Bäckerei Krätzer, Weinbergstraße 14/Ecke Georg-Schwarz-Straße, 04179 Leipzig: 24.12. 6-12 Uhr

Bäckerei Steinecke, Brockhausstraße 2, 04229 Leipzig: 24.12. 7-12 Uhr

Bäckerei Steinecke, Zschochersche Str. 48, 04229 Leipzig: 24.12. 7-12 Uhr

Bäckerei Steinecke, Nonnenstraße/Ecke Industriestr., 04229 Leipzig: 24.12. 7-12 Uhr

Bäckerei Steinecke, Georg-Schwarz-Straße 56, 04177 Leipzig: 24.12. 7-12 Uhr

Bäckerei & Konditorei Tippner, Morgensternstraße, 04179 Leipzig: 24.12. 4.45-11 Uhr

Bäckerei & Konditorei Tippner, Sandberg 43, 04178 Leipzig (Rückmarsdorf): 24.12. 5.30-11 Uhr

Konditorei Feiste, Trattendorfer Weg 21, 04207 Leipzig: 24.12. 9-12 Uhr

Lukas, Könneritzstr. 48-52 (Konsum), 04229 Leipzig: 24.12. 7-14 Uhr

Wendl, Könneritzstraße 53, 04229 Leipzig: 24.12. 7-18 Uhr

Wendl, Lauchstädter Straße 18, 04229 Leipzig: 24.12. 6.30-14 Uhr

Wendl, Schwarzackerstraße 1, 04299 Leipzig: 24.12. 7-18 Uhr

Wendl, Leipziger Straße 65, 04178 Leipzig (Böhlitz-Ehrenberg): 24.12. 7-13 Uhr

Wendl, Nonnenstraße 15, 04229 Leipzig: 24.12. 7-12 Uhr

Wendl, Holzhäuser Straße 110, 04299 Leipzig: 24.12. 7-20 Uhr

Wendl, Zschochersche Straße 82 (Rewe-Markt), 04229 Leipzig: 24.12. 7-22 Uhr

Leipziger Süden

Lukas, Connewitzer Kreuz, 04277 Leipzig: 24.12. 7-13 Uhr

Lukas, An der Märchenwiese 16a, 04277 Leipzig: 24.12. 7-14 Uhr, 26.12. 8-14 Uhr

Lukas, Karl-Liebknecht-Str. 104, 04275 Leipzig: 24.12. 7-13 Uhr, 26.12. 8-14 Uhr

Bäckerei Eßrich, Naunhofer Straße 60, 04299 Leipzig: 24.12. 6-11 Uhr

Naturbackstube Bäckerei Holger Martens, Wolfgang-Heinze-Str. 12, 04277 Leipzig: 24.12. 7-13 Uhr

Bäckerei Perduß, Scharnhorststraße 44, 04275 Leipzig: 24.12. 5.30-12 Uhr

Unser Schulbäcker, Kochstraße 34, 04275 Leipzig: 24.12. 7-12 Uhr

Unser Schulbäcker, Hardenbergstraße 54, 04275 Leipzig: 24.12. 7-12 Uhr

Wendl, Karl-Liebknecht-Straße 86, 04275 Leipzig: 24.12. 7-18 Uhr

Wendl, Brunhildstraße 2, 04279 Leipzig: 24.12. 7-18 Uhr

Wendl, Alter Bahnhof, Rathausstraße 29, 04416 Markleeberg: 24.12. 7-18 Uhr

Wendl, Franzosenallee 6c, 04289 Leipzig: 24.12. 7-13 Uhr

Wendl, Zwickauer Str. (Moritzhof), 04279 Leipzig: 24.12. 7-14 Uhr

Wendl, Rathausgalerie, Rathausstraße 33, 04416 Markkleeberg: 24.12. 7-16 Uhr

Backhaus Wentzlaff, Konsum-Markt Liebertwolkwitz, Kirchstraße 7, 04445 Leipzig: 24.12. 7-14 Uhr

Bäckerei Eßrich, Teichmannstr. 31, 04288 Leipzig (Liebertwolkwitz): 24.12 5.30-11 Uhr

Leipziger Osten

Feinbäckerei Wissel, Oststraße 100, 04317 Leipzig: 24.12. 5.30-11.30 Uhr

Feinbäckerei Glowka, Kippenbergstraße 20, 04317 Leipzig: 24.12. 6-11 Uhr

Bäckerei Eßrich, Oststraße 18, 04317 Leipzig: 24.12. 7-10 Uhr

Lukas, Paunsdorf Center, Paunsdorfer Allee 1, 04329 Leipzig: 24.12. 7-14 Uhr

Bäckerei Krätzer, Dornbergerstr. 1-10, 04315 Leipzig: 24.12. 6.30-12 Uhr

Schäfers, Riebeckstraße 9, 04317 Leipzig: 24.12. 7-12 Uhr

Schäfers, Dresdner Straße 72, 04317 Leipzig: 24.12. 7-12 Uhr

Schäfers, Rosa-Luxemburg-Straße 35, 04315 Leipzig: 24.12. 7-11 Uhr

Bäckerei Steinecke, Ostplatz 2, 04317 Leipzig: 24.12. 7-12 Uhr

Bäckerei Steinecke, Kreuzstraße 31, 04315 Leipzig: 24.12. 7-14 Uhr

Bäckerei Steinecke, Papiermühlstraße 2-4, 04299 Leipzig: 24.12. 7-12 Uhr

Bäckerei Steinecke, Beuchaer Straße 1, 04318 Leipzig: 24.12. 7-12 Uhr

Bäckerei Steinecke, Zweinnaundorfer Str. 163, 04316 Leipzig (Mölkau) im Norma: 24.12. 7-14 Uhr

Wendl, Löbauer Straße 68-70 (Sonnenwall), 04347 Leipzig: 24.12. 7-13 Uhr

Wendl, Zweinaundorfer Str. 198 (Penny-Markt), 04316 Leipzig: 24.12. 7-16 Uhr

Wendl, Arthur-Winkler-Str. 37-41, 04319 Leipzig (Engelsdorf): 24.12. 7-12 Uhr

Wendl, Sommerfelder Str. 80, 04316 Leipzig: 24.12. 7-15 Uhr

Wendl, Paunsdorfer Allee (Goldene Hufe), 04329 Leipzig: 24.12. 7-18 Uhr

Wendl, Waldbaurstraße 2, 04347 Leipzig: 24.12. 6.30-19 Uhr

Von LVZ