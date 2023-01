Balkonbrand am Donnerstagabend in Wohnhaus in Leipzig-Grünau

In der Ludwigsburger Straße in Leipzig-Grünau brannte es Donnerstagabend auf einem Balkon. Die Feuerwehr war mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort.

Leipzig. Die Feuerwehr musste am Donnerstagabend zu einem Einsatz nach Leipzig-Grünau ausrücken. In einem Wohnhaus in der Ludwigsburger Straße brannte es auf einem Balkon, wie die Polizei mitteilte. Zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr seien gegen 22.30 Uhr mit zwei Löschzügen zum Geschehen ausgerückt und konnten den Brand löschen, bevor das Feuer sich ausbreiten konnte.

Auf den Balkon waren den Angaben zufolge Kartons in Brand geraten. Die Polizei hat Ermittlungen wegen einer fahrlässigen Brandstiftung aufgenommen. Das Feuer verursachte Schäden an der Fassade, an einem Fester und der Balkontür. Die Schadenshöhe konnte noch nicht abschließend beziffert werden.

