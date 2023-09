﻿Grundschule oder Ballsporthalle: Was braucht der Leipziger Stadionvorplatz?

Leipzig. Das Stadionumfeld macht derzeit einen wenig einladenden Eindruck: Bis zur Fußball-EM im Juni 2024 soll der Vorplatz aufgehübscht, bis 2030 das gesamte Quartier zwischen Lindenau, Elsterflutbecken und Waldstraßenviertel neu gestaltet werden. Dazu gehört auch jenes Teilstück, auf dem einst Leipzigs Schwimmstadion stand. Das war zuletzt immer für eine neue Grundschule samt Sporthalle sowie das Sportmuseum reserviert.

Doch nun werden Pläne publik, dort eine neue Ballsporthalle mit mehreren Tausend Plätzen zu integrieren. Sie soll mindestens 3500 Besucher fassen, denkbar ist aber auch eine Kapazität von bis zu 5000 Sitzen – als Heimstätte für den Handball-Erstligisten SC DHfK. Den Masterplan fürs Stadionumfeld diskutiert der Stadtrat in verschiedenen Gremien, die nach der Sommerpause wieder tagen. Dort wird inzwischen sehr kontrovers diskutiert, ob die neue Schule an diesem Standort überhaupt noch benötigt wird?

Linke und CDU verweisen auf Geburtenrückgang

„Leipzig verzeichnet seit Jahren einen massiven Geburtenrückgang, der sich 2023 leider verstärkt fortsetzt“, sagt Volker Külow (Die Linke). So gab es 2020 noch 6488 Geburten, 2022 waren es noch 5862. Damit sinke auch die Zahl der künftigen Grundschülerinnen und Grundschüler signifikant und die demografische Notwendigkeit des Schulneubaus entfalle. „Das Stadion und sein Umfeld sind ein traditionsreicher Standort des Sports, der als geschlossenes Ensemble für den Sport unbedingt erhalten bleiben sollte“, findet er.

Die CDU kann dies nachvollziehen. „Wir sind noch gespalten, ob es wirklich der richtige Standort für eine Grundschule ist“, sagt Karsten Albrecht (CDU). Der vor Jahren beschlossene Schulentwicklungsplan müsse aufgrund der demografischen Entwicklung angepasst werden. „Es gibt bereits zwei Schulen – da müssten wir diskutieren, ob es vielleicht gar zu einer Überbelegung kommen könnte.“ Gemeint ist die Sport-Oberschule in der Goyastraße sowie das Gebäude Max-Planck-Straße, das derzeit als Ausweichdomizil für andere Schulen, die saniert oder aufgebaut werden, genutzt wird. Möglich wäre auch, das Haus in der Max-Planck-Straße für eine Grundschule auszubauen. Ein Problem seien zwar die Freiflächen, dafür könnte aber ein Teil der Friedrich-Ebert-Straße zum Schulhof umfunktioniert werden.

Diese Idee werde aber von der Verwaltung ignoriert, heißt es bei den Linken. Das Haus solle wohl noch zehn Jahre als Interim genutzt werden. Fakt ist aber: Die Container-Grundschule wird ebenfalls befristet genutzt, soll bis 2028 verschwinden.

Grüne: Jede geplante Schule wird gebraucht

Katharina Krefft (Grüne) schätzt die Situation völlig anders ein: „Wir brauchen jede neue Schule, die geplant ist.“ Es gebe zwar weniger Geburten, dafür aber viele Kinder, die mit ihren Familien nach Leipzig ziehen oder als Flüchtlinge zugewiesen werden. Der Neubau soll eine sportbetonte Schule werden, die gut ins Stadionumfeld passe und fürs gesamte Stadtgebiet offen sein soll. „Dafür ist die Nachfrage in Leipzig riesig.“

Das sieht auch die zuständige Schulbürgermeisterin Vicki Felthaus (Grüne) so: „Die 5. Grundschule sowie ein weiterer Standort sind unverzichtbar.“ So gebe es im gemeinsamen Schulbezirk – dazu gehört auch die Grundschule „Anna Magdalena Bach“ in der Manetstraße – einen Bedarf an zusätzlichen Kapazitäten im Grundschulbereich. Die derzeitige Container-Grundschule 5 wird befristet genutzt, soll bis 2028 verschwinden.

SPD will Alternativen prüfen

„Das Areal um die Jahnallee ist natürlich prädestiniert für den Sport. Die Arena zu erweitern und dort eine zweite größere Ballsporthalle mit größerer Kapazität daneben zu bauen, wäre schön“, sagt Christopher Zenker (SPD), der auch den Sportausschuss leitet. Er sei grundsätzlich Fan, eine große Halle „ins Herz der Stadt“ zu holen. Dennoch müsse der Platz für Grundschüler abgesichert werden. Die SPD sei offen für die Diskussion. Vielleicht gebe es auch eine Alternative für die Grundschule, fragt er?

