﻿Leipziger Band „Four Roses“ wird zu Konzerten nach China eingeladen

Leipzig. „Auftritt in China? Du machst ja heute komische Witze!“ Als Ingo Paul die Anfrage im Probenraum Ende Mai verkündete, wurde das von den Bandkollegen mit Frotzelei und Unglaube quittiert. Allerdings war das ernst gemeint – und wird nun Wirklichkeit: Am 16. und 17. September rockt die Leipziger Band „Four Roses“ ein großes Festival in der chinesischen Metropole Tangshan.

Auch noch eine Woche vor dem Abflug Richtung Peking muss Bassist Paul, genannt „Inge“, über das irre Engagement schmunzeln, das sich im Frühjahr andeutete. „Mein Handy hat mehrfach Anrufe aus China angezeigt“, berichtet er. Sicher eine dieser Betrugsmaschen, argwöhnte der Musiker und ging nicht dran. Bis er aus dem deutschen Festnetz angeklingelt und über die Hintergründe aufgeklärt wurde.

Großes Konzert am riesigen Hafen der Stadt

In der Leitung war ein deutscher Kulturmanager, der unter anderem in Leipzig tiefe Spuren hinterlassen hat, namentlich jedoch im Hintergrund bleiben möchte. Dessen Consulting-Firma hat unter anderem einen Sitz im chinesischen Tangshan – mit einem ebenfalls deutschen Chef, der ziemlich verrockt ist und selbst in einer Band spielt. Besagter Manager kennt die „Four Roses“ schon seit Jahren und hat sie mehrfach live erlebt. „Er fragte, ob wir Teil eines großen Festes am riesigen Hafen der Stadt sein wollten.“ Groß überlegen musste keines der vier Bandmitglieder. „Das ist ein tolles Abenteuer, ich freue mich tierisch drauf“, sagt Sänger Thomas „Rose“ Rosanski.

Tangshan liegt im Nordosten der chinesischen Provinz Hebei und ist das Zentrum der chinesischen Stahlindustrie. Im Innenstadt-Bereich leben über zwei Millionen Menschen. Durch ein Erdbeben wurde die Stadt 1976 fast völlig zerstört und neu aufgebaut – mit dem Gesicht der Topmoderne. „Wenn ihr dorthin kommt, denkt ihr, das ist Science-Fiction“, hat der Kulturmanager den Musikern angekündigt.

Das Plakat zu den Konzerten: Die Leipziger Band „Four Roses“ reist Mitte September auf Einladung nach China. © Quelle: promo

Liste mit Verhaltensregeln für die Reise

In den letzten Wochen haben die Roses, eine der republikweit bekanntesten Hardrock-Coverbands, einen Wust von Formalitäten hinter sich gebracht. „Der Antrag fürs Visum hatte elf Seiten, nötig waren auch eine Arbeitsgenehmigung und eine weitere durch die Provinzregierung“, berichtet Rosanski. Mehrere Male mussten die Musiker zur chinesischen Botschaft nach Berlin, unter anderem wegen benötigter Fingerabdrücke.

Hinzu kommt eine veritable Liste aus Verhaltensregeln. Politische Statements sind tabu, und die Rocker müssen ihren rustikalen Humor unter Kontrolle halten. „Flapsige Bemerkungen könnten nach hinten losgehen, schließlich besteht überall die Gefahr, abgehört zu werden“, schätzt Rosanski.

Überhaupt: keine Bauchschmerzen, offizielle Gäste eines diktatorisch geführten Landes zu sein? „Uns geht es um Musik“, sagt Bassist „Inge“, „und die ist das beste Verständigungsmittel der Welt. Dass sich Menschen aus unterschiedlichen Kulturen und Systemen dadurch näher kommen, das zählt.“

Ungewohnt kurze Auftritte

Abflug ist am 14. September. An Bord des Linienfluges: die „Vier Rosen“, Instrumente sowie die erfahrenen Techniker Frank Renner und Andreas Matusche. Zunächst steht eine Stadtführung durch Peking auf dem Plan, ehe die Reise 130 Kilometer weiter nach Tangshan geht. Die Zeitfenster der Auftritte sind für das Quartett, das sonst nie unter drei Stunden seinen Bühnenzauber zelebriert, ungewohnt eng: Am ersten Tag sollen es beim Familienfest 30 Minuten sein, am zweiten 60.

„Vielleicht ist ja eine Verlängerung drin, wenn die Stimmung ganz oben ist“, hofft „Rose“. Er setzt darauf, dass in China weniger der Grad der Berühmtheit von Bands aus Europa zählt. „Ich glaube, den Menschen dort ist egal, ob sie die Scorpions oder uns vor der Nase haben. Die wollen Hardrock aus dem Westen feiern.“

Skurril liest sich der September-Tourplan der Männer, die auch an manchen deutschen Orten so gefeiert werden, als seien sie die Urheber der gespielten Songs. Freitag Auftritt beim „Emmenrausch“ in Kelbra (Kyffhäuser), Samstag in Leipzig beim Motorradclub Steelwings, eine Woche später in Tangshan, danach im westfälischen Höxter. Keine Frage: Das ist Rock’n’Roll!

