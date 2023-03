﻿Gegen jeden Trend: Das sind Leipzigs urige Wohngebietskneipen

Leipzig. Sie trotzen den Trends, liegen mehr oder weniger um die Ecke und pflegen Bodenständigkeit ebenso wie die Vergangenheit: die guten, alten Wohngebietskneipen. Hier sind die Bierpreise oft niedriger als woanders und die Speisen gutbürgerlich. Leipzig hat davon einige zu bieten, und jede versprüht ihren eigenen Charme. Von den vielen Pinten haben wir aus den vier Himmelsrichtungen acht rausgesucht.

Zur kleinen Kneipe

Gespickt mit antikem Trödel und sehr gemütlich: Wirt Joern Bialojahn in der Gaststätte „Zur Kleinen Kneipe“ in der Alten Salzstraße 60. © Quelle: André Kempner

Beim Namen denkt man gleich an Peter Alexanders Gassenhauer „Die kleine Kneipe“ aus dem Jahr 1976. Mobiliar und Atmosphäre kommen dem verblichenen Jahrzehnt auch ziemlich nah, die Zeit scheint komplett stehen geblieben. Daran ändert auch die alte Kuckucksuhr nichts. Überhaupt ist die Pinte von Susann und Joern Bialojahn mitten im Beton-dominierten Grünau gespickt mit antikem Trödel und sehr gemütlich. Die beiden servieren gutbürgerliche Küche zwischen Rostbrätl und Schnitzel, aber auch Mediterranes und auf Anfrage Veganes. Das Bier wird im 0,4-Liter-Glas für 3,60 Euro ausgeschenkt.

Zur kleinen Kneipe, Alte Salzstraße 60, 04209 Leipzig; geöffnet Mi 15-22 Uhr, Do und Fr 11-22 Uhr, Sa nach Absprache (!), So 11-15 Uhr.

Leutzscher Bierstube

Der wahrscheinlich dienstälteste Gastronom der Stadt: Achim Wenning in seiner Leutzscher Bierstube in der Rathenaustraße 10. © Quelle: Eyad Abou Kasem

In der Ein-Raum-Gaststätte sitzt man an Vierertischen oder am Tresen, über dem dem Genossen Honecker dafür gedankt wird, „dass er uns 40 Jahre die Wessis vom Hals gehalten hat“. Ein bisschen Spaß muss sein in diesem Etablissement, das 2024 sein 30-Jähriges feiert und in dem Wirt sowie Koch Achim Wenning mit demnächst 80 der wohl dienstälteste Gastronom der Stadt ist. Der Bierpreis für Gezapftes beginnt bei 3,90 Euro. Neben Deftigem wie Bauernfrühstück, Sülze und Gulaschsuppe gibt’s eine Menge Schnitzel-Variationen und Steaks. Übrigens die einzige Nichtraucher-Kneipe in dieser Auflistung.

Leutzscher Bierstube, Rathenaustr 10, 04179 Leipzig; geöffnet Mo und Di sowie Do und Fr 16-23 Uhr

Frau Krause

Legendenstatus in Connewitz: Frau Krause in der Simildenstraße 8. © Quelle: Eyad Abou Kasem

Die Kneipe hat längst Legendenstatus. 1953 eröffneten Hannelore Krauses Eltern die Gaststätte als Marienburg, sie selbst führte sie von 1977 bis 1999 weiter. Ihr zu Ehren heißt sie seit ihrem Abschied „Frau Krause“. Die rustikale Einrichtung ist eine Entsprechung des rau-herzlichen Umgangstons in diesem Wohnzimmer für Connewitzer aller Generationen, die eins vereint: klare, linkspolitische Kante, tiefste Abscheu gegen Rechts. Der gebratene Käse ist seit zig Jahren Kult, außerdem gibt’s Bauernfrühstück und jede Menge Fleisch ebenso wie vegane Soljanka. Den halben Liter Bier zapft Wirt Peter König für 3,30 Euro. Auch die so genannte „Elfe“ übernimmt das. Allein die sollte man erlebt haben.

Frau Krause, Simildenstraße 8, 04277 Leipzig; geöffnet jeden Tag von 16-2.45 Uhr.

Strietzer Pinte

Bebilderte Wände, familiäre Atmosphäre: die Strietzer Pinte in der Arnoldstraße 13. © Quelle: Eyad Abou Kasem

Es geht familiär zu in diesem für viele Anwohner verlängerten Wohnzimmer von Melanie Martin, das einen gefliesten Boden hat und bebilderte Wände, die rauschende Abende mit Stammgästen dokumentieren. Eins davon zeigt den 2019 verstorbenen früheren Chef Micha Hunecke; er verwandelte das ehemalige Restaurant Anfang der 2000er Jahre in eine Kneipe. Das Publikum reicht von Studierenden bis zu Betagten, man sitzt gern an der Theke, plaudert und raucht. Essen gibt es nicht, aber reichhaltig Getränke. Der halbe Liter Bier geht für 3,90 Euro über den Tresen.

Strietzer Pinte, Arnoldstraße 13, 04299 Leipzig; geöffnet Mo, Di und Do 15-22 Uhr, Fr 15-23 Uhr, Sa 15-23 Uhr, So 12-19 Uhr.

Weiberwirtschaft

Spaß in der Weiberwirtschaft – Stammgäste beim Dartspielen. © Quelle: Eyad Abou Kasem

Im Jahr 1996 entschlossen sich drei Frauen, gemeinsam eine Kneipe in Leipzig-Wahren zu eröffnen. Bis heute erfreut sich die Weiberwirtschaft großer Beliebtheit und ist für viele zum festen Treffpunkt geworden. Der großzügige Tresen bietet eine Menge Platz für Menschen, die über den Feierabend oder das Leben sinnieren wollen. Eine Treppe runter stehen Spielautomaten und Dart. Derzeit gibt es nur Bier aus Flaschen, das 3 Euro kostet – und eine lange Liste von Spirituosen. Auf den Teller kommt hier übrigens nichts, damit Raucherinnen und Raucher ihren Stengelkonsum nicht einschränken müssen.

Weiberwirtschaft, Georg-Schumann-Straße 329, 04159 Leipzig; geöffnet Mo bis Fr 17-2 Uhr, Sa 15-4 Uhr, mehr auf www.weiberwirtschaft-leipzig.de.

Kaffee Walter

Herrliches Sammelsurium aus der Vergangenheit: Kaffee Walter in der Georg-Schumann-Straße 18. © Quelle: Eyad Abou Kasem

So eine Art „Good bye Lenin“ in gastronomischer Form. Das Kneipenlogo ziert Ex-Staatsratsvorsitzender Walter Ulbricht, an den Wänden hängen übergroße Ost-Mark-Geldscheine, Ernst-Thälmann-Straßenschild, DDR-Flaggen, alte Zeitungen. Auch hier kann man an Automaten zocken und rauchen. Ein herrliches Sammelsurium aus der Vergangenheit mit freundlicher Bedienung. Das große Hausbier kostet 2,50 Euro. Zu essen gibt’s Hausmannskost zwischen Würzfleisch, Bockwurst und Nudeln mit Wurstgulasch. Bemerkenswert die Öffnungszeiten: 23 Stunden, jeden Tag!

Kaffee Walter, Georg-Schumann-Straße 18, 04155 Leipzig; geöffnet täglich 6-5 Uhr; Website kneipenkaffee-walter.de.

Frankenstube

Feierabend-Gefühl mit Fernseher: die Frankenstube in der Wurzner Straße 22. © Quelle: Eyad Abou Kasem

Schlicht eingerichtete Raucherkneipe im Osten, die es schon zu DDR-Zeiten gab und seit 18 Jahren vom Ehepaar Schuster betrieben wird. Lang gezogene, von ungezählten Ellbogen abgewetzte Holztheke unten, im Raum darüber gemütliche Sitzecken plus Spielautomat. Der halbe Liter Hasseröder kostet 2,60 Euro. Zu Essen gibt’s unter anderem Würzfleisch, Bratkartoffeln und Sülze sowie Soljanka, alles selbst gekocht. Nicht zu unterschätzen übrigens: der schöne Biergarten im Hinterhof.

Frankenstube, Wurzner Straße 22, 04315 Leipzig; geöffnet Mo bis Fr 1o-0 Uhr, Fr 10-3 Uhr, Sa 10-2 Uhr.

Die Zwanzig

7000 geleerte Flaschen Kümmerling an den Wänden: Wirt Andi Kahle in der „Zwanzig" in der Industriestraße 20. © Quelle: Eyad Abou Kasem

Diese kleine Kneipe im Leipziger Westen ist so eine Art Ausstellung. Die Wände des Hinterzimmers, in dem Karten gekloppt, Dart gespielt und Fußball geguckt wird, sind mit mehr als 7000 in vielen Jahren geleerten Kümmerling-Flaschen dekoriert. Im Schankraum räkelt sich auf einem Kalenderblatt ein Pin-up-Girl. Daneben hängen vergilbte Geldscheine, Polaroid-Fotos, Bundesliga-Spielplan und Wimpel. „Die Zwanzig“ bietet „bierbegleitende Speisen“, wie Wirt Andi Kahle es ausdrückt: Bockwurst, Wiener, Knackwurst. Das erwähnte Hauptgetränk kostet 3 Euro.

Die Zwanzig, Industriestraße 20, 04229 Leipzig; geöffnet Mo bis Fr 15-22 Uhr, Sa 15-0 Uhr, So 10-19 Uhr.