Zwei Jahre und neun Monate ruhten die Arbeiten zur Sanierung von Leipzigs bekanntestem Hotel: dem Astoria. Doch nun herrscht wieder Leben auf den Baugerüsten. Aber Fragen bleiben.

Leipzig. Wer eine Weile am kleinen Willy-Brandt-Platz stehen bleibt und genau hinsieht, wird es vielleicht schon bemerkt haben: Am Leipziger Hotel Astoria haben die Bauarbeiten wieder begonnen. Von den schwarzen Gerüstplanen an der Fassade wurde eine Bahn abgenommen. Dort laden nun Männer in orangenen Jacken Baumaterial auf eine Hebebühne – und fahren es bis in die vierte Etage hinauf.