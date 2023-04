Umleitungen und Staus: Gleise in der Leipziger Semmelweisstraße werden umgebaut

Leipzig. Eine weitere Baustelle sorgt ab kommender Woche für Verkehrseinschränkungen in Leipzig. Im Zentrum-Südost starten ab Montag die geplanten Gleisbauarbeiten in der Semmelweisstraße. Die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) setzen am Gleisdreieck Semmelweis-/Philipp-Rosenthal-Straße sowie in der Zwickauer Straße Gleise und Gleisanlagen instand.

„Wir werden über 300 Meter neue Gleise verlegen und über 200 Meter instandsetzen“, so LVB-Sprecher Marc Backhaus. Dabei handle es sich um die üblichen Arbeiten, die alle paar Jahre an verschiedenen Stellen im Schienennetz der LVB erforderlich seien, erläutert er.

Verkehr wird in zwei Bauphasen gesperrt

Die Bauarbeiten beginnen am 17. April und sollen bis 16. Juni 2023 abgeschlossen sein. In diesem Zeitraum wird es für den Autoverkehr erhebliche Einschränkungen geben. Die Stadt warnt vor Staus im Bereich der Semmelweisstraße. Der Verkehr wird in mehreren Phasen beeinträchtigt. Vom 17. April bis 7. Mai wird zunächst die Kreuzung Semmelweisstraße/ Zwickauer Straße gesperrt. Die Kreuzung Semmelweisstraße/Philipp-Rosenthal-Straße ist stadtauswärts ebenfalls gesperrt, stadteinwärts bleibt die Straße aber befahrbar.

In der zweiten Bauphase ab 8. Mai ist die Ausfahrt von der Philipp-Rosenthal-Straße auf die Semmelweisstraße aus beiden Richtungen voll gesperrt. Doch das Rechtsabbiegen von der Semmelweisstraße auf die Philipp-Rosenthal-Straße stadtauswärts wird ermöglicht. Die zweite Bauphase soll am 10. Juni abgeschlossen sein. Für den gesamten Bauzeitraum kommt es nach Angaben der LVB zu Einengungen der Fahrspuren auf der Semmelweisstraße in Höhe der Baubereiche.

Straßenbahnen: Umleitung und Schienenersatzverkehr der LVB

Auch der Straßenbahnverkehr wird durch die Bauarbeiten eingeschränkt – es kommt zur Umleitung der Tramlinie 16 im Südabschnitt sowie zum Einsatz eines Schienenersatzverkehrs. Die Linien 2 und 10 sind nicht im Einsatz und werden durch eine sogenannte Baulinie mit der Nummer 32 ersetzt. Die Linie 16 fährt zwischen Augustusplatz und Richard-Lehmann-/Zwickauer Straße mit Umleitung über Wilhelm-Leuschner-Platz und Richard-Lehmann-Straße, HTWK. Zwischen Roßplatz und S-Bahnhof Connewitz verkehrt ein Schienenersatzverkehr.

Während die LVB bereits am 11. Juni wieder zum Normalbetrieb zurückkehren können, wird der Autoverkehr der Planung nach noch bis 16. Juni eingeschränkt bleiben.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.l.de/gruppe/wir-fuer-leipzig/baustellen/baumassnahme-semmelweisstrasse