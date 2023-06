﻿Baubeschluss für Leipzigs neue Gustav-Esche-Brücke verzögert sich

Theater der jungen Welt

Einfach Lust auf Gastronomie: Das Pan will mit ambitionierter Küche überzeugen

Alte Kühe und wilde Weine: Das Restaurant Pan am Lindenauer Markt ist ambitioniert ins Abendgeschäft eingestiegen. Daniel Jurisch engagierte den Thüringer Hendrik Jakob als Küchenchef. Beide denken „out of the box“.