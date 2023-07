Baugerüst im Leipziger Westen stürzt ein – zwei Männer schwer verletzt

Leipzig. Beim Einsturz eines Baugerüstes im Leipziger Zentrum-West sind am Donnerstag zwei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fiel vermutlich gegen 13.20 Uhr auf einer Baustelle an der Ferdinand-Lassalle-Straße ein Fertigbauteil eines Balkons herab. Dabei wurde das Baugerüst beschädigt.

Die zwei auf dem Gerüst stehenden Bauarbeiter stürzten mehrere Meter in die Tiefe und verletzten sich schwer. Die 39 und 65 Jahre alten Männer kamen in Krankenhäuser. Für den Einsatz rückte ein Kran der Feuerwehr an. Warum genau das Bauteil abstürzte, ist den Beamten zufolge noch nicht geklärt.

