﻿Leipziger Westen: Baustelle sorgt für Stau auf Landauerbrücke

Auf der Hans-Driesch-Straße ist die Fahrbahn wegen Baumaßnahmen an einer Stromleitung auf nur eine Spur reduziert. Das sorgt für Stau auf der Landauerbrücke.

Baustelle in der Hans-Driesch-Straße (Höhe Cottaweg) in Leipzig. Der Verkehr staut sich bis zur Landauerbrücke.

Leipzig. Im Leipziger Berufsverkehr sorgt eine Baustelle an der Landauerbrücke für Unmut und längere Wartezeiten. Westlich der Brücke über das Elsterbecken wird in der Hans-Driesch-Straße in Höhe des Cottawegs gebaut.

Die Netz Leipzig führt hier Bauarbeiten an Mittelspannungsleitungen durch, teilte die Stadt auf LVZ-Anfrage mit. Die Arbeiten sollen bis 26. Mai 2023 abgeschlossen sein.

Staugefahr im Baustellenbereich

„Der Baubereich erstreckt sich von der Zufahrt des RB-Geländes am Cottaweg westlich entlang des Cottaweges mit Querung der Hans-Driesch-Straße auf Höhe der Querungshilfe und Anschluss auf der nördlichen Seite der Hans-Driesch-Straße an den vorhandenen Leitungsbestand“, heißt es von der Stadt.

Der Verkehr sei auf eine Fahrbahn reduziert worden und werde nun mittels einer Ampel an der Baustelle vorbeigeführt. Es bestehe erhebliche Staugefahr, warnt die Stadt.