An der 63 Meter langen Fassade vom Harmelin-Haus in der Nikolaistraße wurden zahlreiche Schäden repariert. In den Obergeschossen richtet die Hotel-Gruppe Amano nun 56 Apartments und einen „Event-Loft“ ein – angeschlossen an eine Suite mit freistehender Badewanne im Schlafzimmer. Eröffnung: im nächsten Frühjahr.

© Quelle: Jens Rometsch